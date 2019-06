El gran "sueño" de Carlos Fernández

Asus 23 años, Carlos Fernández no renuncia a ganarse un sitio en el Sevilla de la próxima temporada. Sus diez tantos y la madurez adquirida esta campaña en el Deportivo son su gran aval.



"Como sevillista, el mayor orgullo es poder defender la camiseta del Sevilla, la ilusión es máxima. Llevo 12 años en la cantera, desde pequeño luchando todos los días por vestir la camiseta del primer equipo, y como sevillista que soy es uno de mis sueños", ha confesado el delantero en los medios oficiales del club, donde se mostró consciente pese a todo del rol que tendría en el conjunto nervionense: "Sé de la grandeza del club, del momento tan importante que vive y la posibilidad de que haya tantos buenos jugadores en la plantilla. Si algo tengo claro es que sé cuál es mi papel, sé que no tengo ningún tipo de problemas en aceptar la realidad".



El de Castilleja de Guzmán, en cualquier caso, aspira a convencer a un Lopetegui que no gusta a gran parte de la afición blanquirroja, si bien no es el caso del ariete. "A mí, como sevillista, me gusta la opción de Julen por su rol de entrenador, por su forma de entender el fútbol, por lo que ha transmitido... Cuando iba a la selección española sub 19, él estaba en la sub 21 y venía también a ayudar al cuerpo técnico. Me gusta su manera de trabajar, lo que transmite, creo que era el entrenador idóneo para el Sevilla y para que el club siguiera creciendo, independientemente de lo que pase conmigo. Si encima es Monchi la persona que lo refuerza, pues apaga y vámonos", sentenció.



Por otro lado, Carlos Fernández quiso también olvidar los problemas físicos que le han perseguido en su incipiente carrera, y de los que tampoco se ha librado en el Deportivo, aunque sin la gravedad de la lesión de rodilla que le frenó en la 16/17, cuando contaba para Sampaoli. "Siempre que se habla de mi caso la gente se para a recordar mis lesiones, pero no hay que darle más importancia de la que tiene. No me paro a darle vueltas a qué habría sido de mí sin mis lesiones. Mi cabeza está limpia de eso. Pienso en lo que me ha servido este año en La Coruña, para crecer como futbolista y como persona, para aprender de las dificultades que he pasado. Estoy convencido de que el futuro será positivo y exitoso".



En este sentido, su reto más inmediato es lograr el ascenso a Primera división con el Deportivo, para lo cual afrontará mañana la ida de la eliminatoria definitiva en Riazor. "Estoy centrado al 120% en estos dos partidos y luego ya se verá que pasará. Va a ser complicado porque el Mallorca es un gran rival, pero ahora estamos más cerca que nunca y ya nos queda el último pasito", señaló, convencido de que tomó la "mejor decisión" el pasado verano: "Necesitaba tener minutos y seguir creciendo, no podía estancar el crecimiento deportivo. Y elegimos el mejor sitio. Me han dado mucho cariño".