Monchi: "El equipo que vais a ver en el campo será el del gen sevillista"

Monchi se ha subido al escenario en el acto de los Fieles de Nervión, que se celebra en esta ocasión sobre el césped del Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva, en parte para presentar a Julen Lopetegui a los aficionados más veteranos, en parte para dar las gracias por poder vivir tamaño acto desde dentro "y no por televisión".

Esto es lo que ha dicho el director general deportivo, antes de darle la palabra al técnico vasco: "Andamos hacia adelante. El equipo que vais a ver en el campo será el del gen sevillista. No dudéis de que va a salir algo muy bonito. Me quiero acordar de alguien a quien le debo estar aquí y que, como José Antonio Reyes, ya no se encuentra entre nosotros: Don Roberto Alés. Gracias a los directivos y consejeros que han permitido que esté viviendo este acto desde aquí y no viéndolo por televisión".