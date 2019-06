Arana confirma: "Trabajo duro para volver a Sevilla de la mejor manera"

Se le considera como una de las muchas bajas que dará el Sevilla FC este verano y, de hecho, Monchi está rastreando el mercado de laterales zurdos (Reguilón, Aarón, Alberto Moreno...), pero Guilherme Arana (22) ha confirmado en su país la información publicada por ESTADIO el pasado viernes, en la que este diario desvelaba que el brasileño se está entrenando a conciencia en vacaciones para llegar a tope a la pretemporada y tratar de convencer a Julen Lopetegui. Lo ha hecho una entrevista concedida a Fox Sports.

"He trabajado duro, tenía mis objetivos... el equipo olímpico y la absoluta, pero no ha sido suficiente. Ahora es el momento de centrarse en el Sevilla, de trabajar duro hasta el final de las vacaciones y de llegar con la mejor forma física para mostrarles que estoy aquí. Soy un profesional. Todavía pertenezco al Sevilla, estoy de vacaciones y trabajando para prepararme para la próxima temporada de la mejor manera", ha indicado el zaguero, quien recuerda que su anterior equipo trató de llevárselo el invierno: "Me alegró ver que querían repatriarme; eso demuestra que desempeñé un buen papel con ellos".

Arana, a día de hoy, no sabe qué va a pasar con él este verano, pero de momento no parece inquietarle demasiado:

"Soy un profesional, hablo con mi familia. Las mejores decisiones se toman entre todos. Lo demás ya llegará".

El nombre del lateral está sobre la mesa del Benfica y el FC Porto, pero no debe descartarse ahora mismo ningún extremo, pues el mercado de laterales zurdos va a moverse mucho y opciones, en el caso de que no vaya a continuar en Nervión, no le van a faltar.