AS: Lopetegui quiere a Nacho

Pese a que cuenta con muchos aún y a que ha llegado un o nuevo (Diego Carlos), no dejan de aparecer centrales vinculados al Sevilla FC. El último, Nacho Fernández (29), zaguero del Real Madrid que, tras la llegada de Éder Militâo, se va a quedar prácticamente sin sitio. Ya en la temporada 18/19, de hecho, ha desempeñado un rol bastante secundario.

No es ningún secreto que a Julen Lopetegui, quien se lo llevó a la selección, le encanta Nacho. Y viceversa. "Para mí, es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. Quiero desearle toda la suerte del mundo y donde vaya lo va a hacer bien, seguro", dijo Nacho cuando se consumó el despido del entonces entrenador del Real Madrid.

Nacho, internacional absoluto en 22 ocasiones y muy versátil (puede actuar en los dos perfiles de la zaga y en ambos laterales), encara su última temporada de contrato y ronda ya los 30 años, por lo que su salida, si además él empujase para llevar a Nervión, no debería de ser muy costosa, pese a que Florentino Pérez quiere comenzar pidiendo 30 kilos. El jugador, eso sí, tendría que hacer un esfuerzo y rebajar sus honorarios (su renovación estaba pactada, pero no se ha hecho oficial), aunque tendría el aliciente no sólo de volver a ser dirigido por Lopetegui, sino de poder ser al fin líder de una defensa.

De momento, en la del Sevilla hay 'overbooking' de centrales, con Diego Carlos, Daniel Carriço, Simon Kjaer, Maximilian Wöber, Sergi Gómez, Joris Gnagnon. Sobre todo, teniendo en cuenta que el técnico vasco jugará con una línea de cuatro atrás.