Un Bryan Gil tan agradecido como ambicioso

"Debutar en Primera ante todo un Atlético de Madrid no es algo que se viva a diario... ése es el sueño de todos los que jugamos en la cantera. Cuando te dan la oportunidad de salir al es­tadio con la afición animándote y el público de cara, sientes esa cosita que te entra por la barriga", explica Bryan Gil (18) en la revista Football Club.

La última perla de la carretera de Utrera no deja de mirar al frente, aunque sin olvidar a quienes le han ayudado a llegar al primer equipo. "Joaquín (Caparrós) ha confiado en mí y le estoy muy agradecido al igual que a Pablo Machín, que fue quien me hizo debutar. Siempre es difícil confiar en un jugador joven, pero les es­toy muy agradecido por ello", comenta el de Barbate, el primer goleador de LaLiga nacido en el siglo XXI, un dato anecdótico para él: "No quiero que se quede en una estadística. Si sólo son datos, no sirve para nada. Quiero seguir en el primer equipo y crecer en mi carrera de­portiva... El día del gol ante el Rayo no lo voy a olvidar nunca. La gente, cuando entras al estadio y eres canterano, te tiene un cariño muy especial. En este caso, tras el gol lo que más me impresiona y me emociona es que los compañeros se alegrasen tanto por mí, así como el público. Es el mejor recuerdo que me llevo de ese día tan especial".

Su espejo es un Navas que le está cuidando. "Es normal que te fijes en Jesús", dice. "Es una figura y una leyenda del club", explica. "Al vivir lo que ha vivido él, que es similar a lo que estoy viviendo yo, me acer­caba a él, pero tengo que decir que él a mí también, para ayudarme cuando las cosas no me iban tan bien. Por ello le doy las gracias por cómo me acogió desde el primer día", añade.

El extremo, humilde, destaca también el apoyo de los suyos. "Cuando desde pequeño ves que formas parte de una familia humilde, que tus padres sólo hacen trabajar para llevar­te comida a casa, para comprarte unas botas... al fin y al cabo cuando creces sólo pue­des estar agradecido. Mis padres son los que han hecho que yo esté aquí, porque sin ellos habría sido imposible. Me fui de la residencia del club en febrero. No porque no estuviese bien allí, sino porque quería estar cerca de mis padres. Ellos son los que me han permitido estar aquí y no podía tenerlos lejos en esta situación que estoy viviendo. Necesito su apoyo y por eso me he mudado con ellos a una casa", explica el escurridizo futbolista canterano.

Quiere más

Bryan es, curiosamente, de los pocos que tiene ahora mismo un sitio asegurado en el Sevilla 19/20 y, claro, no lo quiere perder, por nada del mundo. "Siempre uno espera que la próxima temporada sea igual o mejor. Ojalá que pueda vivir una temporada todavía mejor que la pasada. No puedo negar que esta temporada ha sido para mí la mejor de todas, pero no quiero que se quede aquí. Para llegar a la élite hay que mejorar día a día, no te puedes conformar nunca", remata.