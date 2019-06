El PSG pagaría 20 millones, y no 18, por petición de Sarabia

Lo de Pablo Sarabia y el París Saint-Germain lleva días cerrado, tal y como publicó ESTADIO el pasado 10 de junio, pero los negocios en el fútbol a veces terminan más en cerrarse de lo que el aficionado desearía, ya sea por los clásicos tira y afloja o por meros asuntos burocráticos.

En el caso del madrileño, la demora responde a su deseo de no abandonar Nervión por la puerta de atrás, como reconoció en su día ("La forma como se fue Vitolo del Sevilla no va a salir de mí", dijo en Marca). Así, cuadra lo anunciado por As este lunes: el PSG, por petición de Sarabia, no depositará los 18 kilos de su cláusula en la sede de LaLiga, sino que pagará al Sevilla FC un traspaso de 20.

Tras las de Luis Muriel y Quincy Promes, la de Sarabia debería de ser la tercera venta del Sevilla en confirmarse. Obviamente, pese al esfuerzo, en Eduardo Dato no podían ni acercarse a la millonaria propuesta ofrecida por el campeón francés al ex del Getafe.