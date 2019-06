Cañizares, su "comprometida" relación con Palop y la llegada de Hildebrand

La mala relación entre Cañizares y Palop en el Valencia es de sobra conocida. El arquero valenciano tuvo que emigrar para poder jugar después de sufrir la tiranía del hoy comentarista.

Finalmente, Palop pudo disfrutar de una carrera exitosa y pasó sus mejores años con la camiseta del Sevilla, club con el que se proclamó dos veces campeón de la Europa League y de dos Copa del Rey, además de ganar una Supercopa de España, otra de Europa y de lograr el billete para la Eurocopa de 2008, que también conquistó la selección española.

Ayer, Cañizares se refirió al meta de la Alcudia para hablar sobre su relación con otro compañero de portería. "Yo venía de una relación de seis años comprometida con Palop, la vamos a llamar comprometida. Entonces yo ya tenía mi edad y pensaba a ver si este alemán, hombre ahora cuando llegue a ver si me llevo bien con él que no me apetece tener una relación complicada. Entonces vino Hildebrand y yo le preguntaba por su casa, su coche... y no me daba ni bola. Ni pelota me daba. Así que al quinto día dije, nada chico, es imposible, hay que llevarse mal".

La de portero es una demarcación muy especial porque uno suele vivir a la sombra del otro, de ahí que las relaciones entre los protagonistas puedan tener estos episodios de tensión que reveló Cañizares.