"La cláusula de Campaña es 60 y podría salir por 30"

El Sevilla permanece atento a la situación de Campaña pese a que el canterano nervionense renovó recientemente por el Levante. Sin embargo, está claro que el centrocampista sigue en el mercado y que la renovación fue para encarecer una hipotética venta.

Hoy se ha pronunciado sobre la situación del centrocampista el nuevo director deportivo del Levante, Manolo Salvador, quien se ha atrevido a fijar un precio por el que Campaña saldría del conjunto granota.

"No depende de mí. Campaña y el presidente lo sabe, para mí es fundamental y para el entrenador más aún. Que yo sepa es que podría haber algún acuerdo por una cantidad para que salga. La cláusula es de 60 y podría salir por 30", ha confesado en Cope.

Después, Salvador ha señalado que prefiere que Campaña siga en Orriols. "Ojalá no venga esa oferta y el entrenador piensa lo mismo. A día de hoy es un jugador fundamental en el equipo y el Levante ahora no es como antes que tiene que vender si o sí. Ahora podemos remitirnos a la cláusula y no negociar", ha explicado.

El Sevilla va a remodelar su centro del campo al completo y en la lista de futuribles figura el que fuera canterano hispalense, del gusto de Monchi.

El director deportivo sabe que le espera un verano con negociaciones complicadas, tal y como está comprobando en las operaciones de Jordán o Bourigeaud.