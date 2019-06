Jordán: "Tenía claro que o venía al Sevilla o venía al Sevilla"

Nada más rubricar su contrato con el Sevilla por las cuatro próximas temporadas, Joan Jordán se ha mostrado contento por el nuevo reto que supone jugar en Nervión para su carrera deportiva. "Estoy muy contento, muy ilusionado, con unas ganas tremendas de empezar. Quiero agradecer al club por el esfuerzo que ha hecho y lo que siempre digo, estoy donde me quieren y donde quiero estar", ha dicho el centrocampista.

Jordán dejó claro que el Sevilla era su primera y única opción, más allá de los pretendientes de la Premier League: "Tenía otras cosas, algunas de fuera con bastante más dinero, pero siempre he dicho que valoro muchas cosas y no solo el dinero. Desde la primera llamada seria del Sevilla mis agentes y yo lo valoramos seriamente. Es una opción que me gustaba muchísimo y cuando se fueron dando pasos dije que yo quería venir aquí y aquí estoy. Le estoy agradecido al Eibar por todo lo que me ha dado, hablé con ellos y sabían que quería venir aquí y que teníamos que hacer un esfuerzo todos. Tenía claro que o venía al Sevilla o venía al Sevilla".

En cuanto a su crecimiento deportivo en estas dos últimas temporadas de la mano de Mendilibar en el Eibar, Jordán ha explicado: "Llevo dos años en los que he crecido mucho, sobre todo en este me ha ido muy bien en todos los aspectos. Llega un chico con ganas y con ilusión, eso no va a quedar. En el trabajo lo voy a dar todo. Estoy muy ilusionado con el proyecto porque creo que tanto el club como yo vamos a crecer y va a ser un año bonito, aunque será duro como todos, pero estoy con muchas ganas de empezar".

Ilusionado con el Sevilla: "La gente me ha ido poniendo un poco en situación del club, pero ya sé al club grande que venía, en el que he podido firmar. Si me lo dicen hacen dos, tres, diez o quince años no me lo creería. Después de mucho esfuerzo he podido fichar por el Sevilla que miro atrás y me parecería impensable porque es un club enorme, la ciudad, la afición, todo engloba en que sea un paso muy importante para mí. Estoy muy contento, muy ilusionado y con muchas ganas".

Cuenta los días para jugar en el Sánchez-Pizjuán: "Tanto el estadio como la afición son brutales. Se ve desde fuera. El partido del año pasado íbamos 0-2 en el 88 y nos metieron 2 goles en 5 minutos y nos pudieron meter 5. Todo fue por la afición porque incluso estaban con un jugador menos y la afición los llevó en volandas. Es impresionante. He podido jugar aquí con varios equipos de rival y tanto el campo como la afición y el mismo club es una sensación que quiero vivir aquí como local porque tiene que ser inmejorable".

Jugar en Europa: "Europa es una motivación. Es un sueño también poder jugar competiciones europeas. Sé dónde vengo y al club que vengo y sé las aspiraciones del club, en ese aspecto tenemos mucha hambre. En todas las competiciones que el Sevilla vaya a jugar tenemos que pelear por todo".

Motivado desde ya: "Por el tipo de persona que soy me tomo todo con motivación, con ilusión y con ganas. Este es un club enorme, con una afición enorme, así que qué mejor motivación que poder venir al Sevilla a jugar en el Sánchez-Pizjuán de local con esta afición con la que me siento muy identificado. Creo que me sé el himno desde hace muchos años. Es uno de los mejores de España. Cuando vine aquí con el Espanyol y oí a la gente cantar el himno se me pusieron los pelos de punta y vivirlo como local tiene que ser la hostia".