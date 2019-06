La "rabia" de Machín tras su destitución del Sevilla

Pablo Machín no esconde su contrariedad por no haber podido terminar la temporada al frente del Sevilla y señala la fatídica última jugada contra el Slavia que supuso la eliminación europea y por ende su destitución.

"Estuvimos el 90 % de las jornadas no sólo en puestos europeos, sino también en puestos de Champions League y en algunos momentos como líderes. Pero aquel fatídico minuto de descuento en Praga ante el Slavia que nos eliminó de la Europa League fue el detonante para mi salida del club, tras una serie de resultados que no eran todo lo bueno que nos merecíamos", indicó el soriano en el portal The Coaches Voice.

El técnico soriano desveló además cómo sintió poco después de ser destituido en Nervión: "Los días después de salir del Sevilla, los sentimientos eran de rabia. Sobre todo, porque tenía muy claro que los futbolistas estaban a gusto con el trabajo. Creo que podíamos haber hecho una temporada muy buena. Era la primera vez en mi carrera que no podía elegir mi destino. Hasta entonces había tenido la suerte de conseguir todos los objetivos en los equipos por los que había pasado, pero el fútbol también tiene estos momentos".