El Sevilla apunta a Ziyech

Monchi parece haber virado su mirada hacia la Eredivisie para reforzar el ataque del Sevilla. Ayer aparecía un fuerte interés del club nervionense por el delantero del PSV Eindhoven Luuk de Jong, que ha sido ofrecido al director general deportivo sevillista y cuyas negociaciones están en funcionamiento.

Pero parece que no es el único objetivo del gaditano. Y es que desde Holanda también desvelaban el interés del Sevilla por el nacionalizado marroquí Hakim Ziyech, cuya temporada en el Ajax de Ámsterdam ha despertado el interés de numerosos clubes europeos.

A sus 26 años y nacido en la localidad holandesa de Dronten, Ziyech ha firmado nada más y nada menos que 21 goles y 24 asistencias en 49 partidos con el Ajax partiendo desde la banda derecha.

Pues bien, según apunta el diario De Telegraaf, el Sevilla estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por Ziyech, lo que le convertiría en el fichaje más caro de la historia del club hispalense. Parece que en las negociaciones por el el traspaso de Quincy Promes al Ajax, habría surgido el nombre del marroquí y se habían empezados unas negociaciones por él.

El Ajax podría acabar aceptando esos 30 millones de euros ya que el verano pasado el jugador permaneció en Ámsterdam a cambio de una mejora de contrato y con la promesa de que el club le facilitaría una salida en esta ventana de fichajes.

Dicho medio afirma que la pelota está en el tejado del propio Ziyech, que se encuentra concentrado con Marruecos en la disputa de la Copa de África y no quiere tomar una decisión hasta que no finalice la competición de su selección, pero que si el jugador acepta la propuesta sevillista, el Ajax no pondría impedimentos.