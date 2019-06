Arana: "Prefiero seguir en Europa"

En la rampa de salida desde hace tiempo, Guilherme Arana tampoco tiene cabida en los planes de Julen Lopetegui y se le busca una salida que, además, dejaría libre otra plaza de extracomunitario.

No obstante, no parece que vaya a resultar sencilla la misión de colocarle, entre otras cosas porque el futbolista no pondrá demasiadas facilidades. De momento, se ha negado en redondo a volver a Brasil, donde cuenta con ofertas en firme, como, por ejemplo, la del Flamengo.

Este diario ya adelantó días atrás esta intención del lateral, que él mismo confirmó en declaraciones en su país, en las que deja claro que quiere permanecer en el fútbol europeo. "Recibí una propuesta del Flamengo, pero creo que lo mejor es quedarse en Europa. Se lo dije a mi padre, vine para triunfar en el fútbol europeo y ésa es mi última palabra", señaló el brasileño.