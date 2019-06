Ceballos: "Mi objetivo es ser importante en el equipo al que vaya"

El futuro de Dani Ceballos la próxima temporada está lejos del Real Madrid. El jugador utrerano sabe que no cuenta para Zidane y ha asumido que lo mejor es buscar un equipo que le garantice los "40 partidos por temporada" que el canterano del Betis quiere jugar.

Sin embargo, el internacional sub 21 no quiere desligarse del todo del conjunto blanco, donde está convencido de que puede llegar a triunfar tarde o temprano. El Madrid, por su parte, estaba interesado en un principio en un traspaso o en incluirlo en alguna 'mega operacion' para abaratar el coste final. Pero, el gran Europeo sub 21 que está realizando ha hecho al conjunto blanco cambiar de planes. Su valor de mercado se ha ido disparando a medida que avanzaba la competición, que este domingo llegará a su último partido. Ahora, en la casa blanca no tienen tan claro que la fórmula sea un traspaso y contempla más la cesión del jugador, para no perder el control total del futbolista, que, junto a Fabián, ha sido capaz de echarse la 'Rojita' a sus espaldas.

Es en este punto en el que entran en juego varios equipos, entre ellos el Sevilla. A Monchi le gusta mucho el utrerano, aunque entiende que no sería una operación fácil.

En el Betis, por su parte, su hipotético regreso dependería más bien de aclarar las cosas entre el jugador y la directiva, después de su salida abrupta hace ahora dos años.

En cualquier caso, el jugador sabe que propuestas no le van a faltar y menos después de la Euro que está haciendo. "Quiero jugar, quiero ser feliz, no quiero estar más sentado en un banquillo. Es el momento de dar un paso adelante. El año que viene hay una Eurocopa y quiero estar, ya me perdí el año pasado el Mundial. Quiero demostrar a todo el mundo que sirvo para esto y el año que viene va a ser mi año", declaraba la pasada madrugada en 'El Larguero', donde admitía la cesión como una de las alternativas más factibles para su futuro. "Sinceramente yo quiero jugarlo todo y sé que en el Real Madrid es muy difícil. El tiempo dirá si tengo nivel para ser titularísimo en el Madrid, mi objetivo el año que viene es jugar 40 partidos y ser importante en el equipo en el que esté. El club me ha dejado claro que confía en mí y yo confío en triunfar en el Real Madrid. Si no puede ser, pues habrá que buscar otro destino", añadía.

"Al final es hablarlo y llegar a un entendimiento entre club, entrenador y yo. Tenemos que estar todos en la misma sintonía. Al fin y al cabo, lo mejor para todos es que me sienta importante y juegue 40 partidos al año", zanjaba al respecto.

Ceballos jugará este domingo la final de la Euro sub 21 ante Alemania, un torneo en el que está siendo una de las estrellas más destacadas, junto al también exbético Fabián Ruiz. "Tengo una ilusión y unas ganas tremendas de que llegue el domingo y seamos campeones. Esta selección no es una selección, es un equipo. El partido de Italia fue triste para nosotros pero también nos dimos cuenta de que podíamos salir campeones".