Entre prioridad y prioridad, la portería

Dentro de la revolución en la plantilla que ha planeado Monchi y que, por ahora, ha iniciado tímidamente, las prioridades radican en el fortalecimiento de dos líneas especialmente necesitadas después de las lagunas evidenciadas la temporada pasada: la defensa y el centro del campo.

Sin embargo, el director deportivo también rastrea con atención el mercado de otras posiciones, consciente de que, aunque no requieren tanta remodelación, sí precisan un apuntalamiento para subir el nivel del puesto en concreto y atar todos los cabos sueltos posibles.

Entre ellos, como un tapado en la lista de preferencias, se encuentra la portería, posición vital que Joaquín Caparrós no cerró completamente el verano pasado. Tras las salidas de Sergio Rico y David Soria, el utrerano acertó de pleno con la incorporación de Tomas Vaclik, el mejor fichaje del ejercicio anterior y uno de los futbolistas más regulares en la 18/19. En cambio, no dotó a la portería de una competencia real ni de un recambio de plenas garantías, no porque Juan Soriano sea un mal portero, sino porque carecía de experiencia en la elite y suponía un riesgo jugárselo todo al canterano en el caso de que el checo se lesionase. Y más cuando en el club se conocía una dolencia en la rodilla que por suerte no le dio la cara pero que propició que el futbolista accediera a unas condiciones especiales para convertirse en nervionense. Su buen rendimiento ha despejado cualquier duda y conllevará una mejora por parte de Monchi.

Así, con Vaclik como una garantía de seguridad, el director general entiende que hay que cubrirse las espaldas con otro meta que, primero, asegure una competencia entre los tres palos que no hubo en la campaña pasada y, segundo, que no baje el nivel en el caso de que el actual titular no se encuentre disponible.

Por ello, el objetivo del club es ceder a Juan Soriano, en el que se sigue confiando y que fue de menos a más en su estreno en la elite, a un equipo donde sí goce de continuidad para demostrar las grandes maneras exhibidas en su desarrollo en la cantera. Lo ha tanteado el Leganés, club en el que, no obstante, tendría complicado el protagonismo deseado, pues ha renovado recientemente a Cuéllar, y está en la agenda de más clubes, por lo que saldrá. Además, Monchi le tiene que buscar una salida a Rico, cedido el ejercicio anterior al descendido Fulham.

En el capítulo de llegadas, a Nervión ya han llegado ofrecimientos y se ha vinculado desde Italia a Perin, suplente en la Juventus de Szczesny y por el que en 2018 pagó 12 millones al Genoa.