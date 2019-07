Dani Ceballos: "Lopetegui me gusta, es un gran entrenador"

Nuevo guiño de Ceballos al Sevilla F.C. Si el lunes comentaba que "el fútbol es tan bonito que cualquier cosa puede suceder" cuando se le preguntaba por la posibilidad de jugar en el Sevilla tras su paso por el Betis, en el día de hoy Ceballos se referido a Lopetegui y no ha dudado en elogiarlo: "Me gusta, es un gran entrenador".

La vía de cesiones con el Madrid ha quedado abierta con el fichaje de Reguilón para el lateral izquierdo, petición expresa de Lopetegui, y no es un secreto que el nuevo entrenador del Sevilla tiene una confianza plena en las cualidades de Dani Ceballos, a quien dio mucho protagonismo en su breve etapa en el conjunto merengue.

Lopetegui quiere tenerlo en su equipo, Ceballos no quiere estar más tiempo en el banquillo ("voy a ir al equipo en el que pueda disfrutar y jugar 40 partidos; la próxima va a ser mi temporada") y faltaría que Monchi, a quien también se ha referido Ceballos en su llegada en el día de hoy a la estación de AVE de Santa Justa en Sevilla, dé los pasos oportunos para intentar cerrar la operación.

"No he hablado con Monchi. No tengo nada firmado con el Sevilla, aunque parece que es así. Tengo todavía cuatro años más de contrato con el Madrid, en el que quiero hacer un gran camino", ha afirmado el futbolista utrerano, con quien no cuenta Zinedine Zidane a pesar de su gran participación en el campeonato de Europa sub 21, en el que se ha proclamado campeón con la selección española.