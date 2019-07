El complejo asunto extracomunitario en el Sevilla

Ocampos no ocupará plaza de extracomunitario.

Guilherma Arana, de Sao Paulo, Brasil; Diego Carlos, de Barra Bonita, Brasil; Munas Dabbur, de Nazareth, Israel; Lucas Ocampos, de Quilmes, Argentina... ¿Cuántos extracocunitarios tiene actualmente el Sevilla FC? ¿Podría fichar Monchi algún jugador foráneo más, de marcharse el lateral izquierdo? La respuesta es sí.

Efectivamente, tanto el central como el delantero contratados este verano ocuparán una de las taquillas de extranjeros, pero no así el extremo. Y es que, según ha podido ESTADIO, Ocampos tendrá en el Sevilla ficha de lo que podría denominarse como 'comunitario B', al tener controlado Monchi que su mujer es española (obtendrá una tarjeta de residencia de familiar comunitario, en resumidas cuentas).

Así las cosas, en estos momentos, y contado ya con un Ocampos al que se le espera en la tarde de este miércoles por la capital hispalense, el Sevilla no podría hacerse con más extracomunitarios, a no ser que saliese Arana. Y el brasileño saldrá, pero no se espera que lo haga en los próximos días, ya que quiere apurar el mercado y, sobre todo, seguir en Europa. De momento, las principales ofertas que está recibiendo son de Brasil.

El precedente

En la 16/17, Monchi se interesó por Gabriel Mercado, que no tenía pasaporte, pese a que el club ya tenía ocupadas las fichas reglamentarias con Mariano, Kiyotake y Ganso. El de San Fernando tenía controlado, como ahora, que su esposa del bravo exzaguero argentino es española y que, por tanto, él podía convertirse de manera automática en comunitario. Así, el Sevilla pudo tener cuatro 'extranjeros' aquella campaña en su plantilla. En la 19/20, por tanto, podría ocurrir lo mismo.