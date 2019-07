Monchi analiza el mercado: Reguilón, Dani Alves, Banega...

El director general deportivo del Sevilla ha analizado la planificación nervionense en la primera presentación de la temporada con Joan Jordán y Diego Carlos como protagonistas. "A día de hoy estoy contento de cómo va la planificación, ya lo dije, estoy muy contento del apoyo y la confianza del consejo. Ya hemos superado la inversión más grande que ha hecho el Sevilla en su historia, pero todavía queda recorrido, quedan pinceladas pero la idea general ya la tengo en la cabeza. Hay operaciones que se han podido finiquitar en tiempo, otras más cercanas pero sin precipitarnos", ha comentado.

"Hay que ir equilibrando el tema de las salidas. Han salido siete jugadores y han entrado seis, pero tenemos que seguir trabajando en ambas líneas. Queda un verano duro, que nadie piense que el trabajo se ha terminado, va a haber momentos difíciles y decisiones que generen dudas", ha añadido el de San Fernando.

En cuanto al siguiente fichaje, todo hace indicar que será Sergio Reguilón: "La situación de Reguilón ha avanzado, un porcentaje alto de esa negociación ya está recorrida, si sigue todo como va, en breve se desplazará a Sevilla para pasar las pruebas médicas, no puedo dar más detalles porque aún está abierta la negociación. Con Reguilón teníamos el deseo del jugador, un as en la manga, eso ayuda siempre. Quita competencia y trabajar con la tranquilidad de que el jugador va a venir sí o sí".

Número de jugadores en la plantilla: "La plantilla será aquella que veamos necesaria en número para tres competiciones, la vista a la cantera no se le va a perder. Bryan, Mena, Lara, Juampe, Lucho, Javi García, Javi Vázquez... Tenemos un entrenador que ha trabajado mucho en categorías inferiores y seguro que va a mirar".

Capítulo de salidas: "Todos los jugadores del Sevilla saben su situación desde hace un mes y medio. Vamos a trabajar para encontrar las soluciones idóneas para los jugadores y el club".

Interés por Ben Yedder: "Wissam es jugador del Sevilla, un activo importantísimo, han llegado dos delanteros, tenemos a Munir y Carlos Fernández también. Quedan dos meses de planificación, vamos a ir tomando decisiones en función de las circunstancias que vayan aconteciendo".

Banega, involucrado: "Lo importante de Banega es el rendimiento deportivo. No tengo en mente que Banega se pueda ir libre o no podamos venderlo. Cuando he hablado con él está supermotivado, más allá del color del pelo, está involucrado, no ha estado en el mercado en ningún momento. Ever es una pieza fundamental en el proyecto de la temporada, ojalá pueda continuar mucho más. He hablado con él, lo he visto comprometido, ahora presente y ya veremos si su continuidad se prolonga en el tiempo".

La apuesta por Koundé: "Koundé, hoy, no es el fichaje más caro del Sevilla. El precio fijo no es el más caro, puede serlo según las variables, ojalá, sería buena señal. Caro o no caro dependerá del rendimiento, ¿es caro Joao Félix o Rodri? Pues dependerá del rendimiento... Sí puedo decir que lo hemos comprado en precio inferior del que yo pensaba en un principio. Tiene 20 años, mucho recorrido, y estoy muy contento de que el consejo me diera el visto bueno, es una inversión importante pero no la más cara".

Siete centrales en nómina: "Algún central tendrá que salir, son muchos siete centrales. Nunca he hablado con Julen de jugar con tres centrales. Hay overbooking y trabajamos para rebajar ese número".

La afición sueña con Dani Alves: "Mi relación con Daniel Alves es de amistad, hablo muchísimo con él. A mí me gustaría decir que hay esperanza, pero el Sevilla no está en la idea de Daniel a día de hoy, no sé mañana... Eso no quita que algún día se pueda dar pero no a corto plazo".

Objetivo para el Sevilla Atlético: "El único objetivo del filial es sacar jugadores. Creo que el equipo que tiene que ganar siempre es el primer equipo, el resto está para formar jugadores y alimentar al primer equipo".