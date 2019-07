Ergün: "El traspaso de Fernando se completará en unos días"

Monchi sigue trabajando a pleno rendimiento para dar una nueva pincelada a su cuadro, y esta lleva el nombre de Fernando, pivote defensivo del Galatasaray.

Monchi ya tiene convencido al jugador de vestir de blanquirrojo la próxima temporada, pero queda el acuerdo entre clubes. El conjunto turco no quiere poner fácil a priori, pero quedándole al brasileño un solo año de contrato, todo hace indicar que los otomanos deberán aflojar en sus pretensiones tarde o temprano.

Al mediocentro, al que le adeudan parte de la ficha del último año, presionará al club de Estambul, algo que será clave para que la operación llegue a buen puerto, y el jugador en cuestión, es optimista en cuanto a su desembarco en Nervion.

Tanto es así que han salido a la luz unas palabras que el propio Fernando habría dicho a Cenk Ergun, ex director deportivo del Galatasaray, en una conversación y que el propio exdirectivo ha manifestado en A Spor: "Hace poco hablé con Fernando. Me dijo: 'Firmé con el Sevilla, si me preguntas, la transferencia se completará en unos días".

Por su parte, el Sevilla estaría dispuesto a ofrecer en torno a los cuatro o cinco millones por el centrocampista brasileño de 31 años, que aportaría un perfil que tanto Monchi como Lopetegui demandan para la nueva plantilla.

En caso de que Fernando acabara llegando, no sería el único, pues la idea tanto de Monchi como del técnico es que llegue además un pivote defensivo más.