El Sevilla tritura el límite y aún no se ve techo

Monchi ha regresado a Nervión con fuerzas y ambición renovadas, dispuesto a realizar una revolución que devuelva al Sevilla a sus cotas más altas y dispare la ilusión de la afición. Para ello, como él mismo agradeció en relación al fichaje de Koundé, cuenta con el respaldo absoluto del consejo de administración, lo que le ha permitido realizar apuestas fuertes y alcanzar unas cifras de gasto desconocidas hasta ahora.

No en vano, el director deportivo ya ha superado con creces la mayor inversión realizada en fichajes estivales hasta el momento, rompiendo el límite anterior sin que aún se vea el techo, ya que todavía restan varias incorporaciones para completar la plantilla al margen de que se produzca alguna salida más de futbolistas fijos como Ben Yedder.

Así, contando el desembolso por Wöber, cuya opción de compra de 10,5 millones ha ejecutado, Monchi ya ha rebasado el muro de los 100 millones de desembolso, al que hasta el momento no se había ni acercado, con los siete jugadores nuevos, entre ellos Dabbur, firmado por Caparrós en enero, más el austríaco. En total, el Sevilla ha invertido ya en este proyecto alrededor de 105 millones de euros, casi 30 más que los gastados en el mercado más ambicioso hasta el momento, el del verano pasado con el utrerano al frente, con guarismos casi idénticos a los de Óscar Arias en la ventana de transferencias de la 17/18. Ambos invirtieron alrededor de 80 millones.

Por ende, Monchi mejora con mucho la que fue su mayor partida en su primera etapa como director deportivo nervionense, pues dejó el listón en los 69 millones en fichajes de la 16/17. Además, ese verano dio un salto importante en su trayectoria en los despachos tanto en cuanto nunca había llegado a los 50 kilos, siendo lo más cercano los 45 de la 15/16.

A excepción de Sergio Reguilón, que ha llegado como cedido, todas las incorporaciones firmadas hasta la fecha superan los 10 millones de euros, lo que en tiempos de Monchi antes de marcharse a la Roma sucedió en contadas ocasiones.

Con Diego Carlos arrancó fuerte, con los 15 millones al Nantes, mantuvo el nivel con Jordán, con unos 13, Luuk de Jong (12,5) y Ocampos (15) y lo subió con su gran apuesta hasta la fecha, un Koundé por encima de los 20 millones de euros a sus 20 años. A estas inversiones hay que sumarles los 15 de Dabbur, cerrado desde invierno por Caparrós. Un salto económico que todavía no ha concluido.



Gasto 'in crescendo' desde la 10/11

Más allá de los éxitos deportivos, principal termómetro para medir la evolución, el crecimiento del Sevilla también se aprecia por su creciente inversión en las ventanas estivales. No en vano, desde el verano de 2010, el desembolso ha ido 'in crescendo' hasta llegar a los más de 100 millones de ahora.

En 2010 invirtió 11,3 kilos; el siguiente cerca de 12; en 2012, 12,50; siendo la excepción la partida de la mayor revolución de la plantilla hasta la fecha, en la 13/14, cuando gastó 37,10, por los 21 kilos de la 14/15. En la 15/16 hubo otro salto (45) y así sucesivamente.