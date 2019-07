Nunca un equipo italiano ha hecho ascos a un buen negocio. Menos aún el Udinese de la familia Pozzo. Y este año tiene un as en la baraja por el que puede hacer una caja importante. Porque por más que en Údine digan que el deseo es mantener al internacional argentino, de las palabras de los dirigentes se desprende que si las cuentas cuadran, De Paul hará las maletas.

Una muestra son las últimas palabras de Giampaolo Pozzo, que atendía a Sky Sports y dejaba la puerta abierta: "A nosotros nos gustaría mantener a De Paul, pero si viene un gran equipo y el jugador quiere marcharse tenemos grandes márgenes de negociación. No estamos haciendo números, pero cuando un club quiere un jugador así, sabe que tiene un precio importante. Si las ofertas que se hacen no son adecuadas, significa que el jugador no está valorado como debería".

De Paul ha completado una notable Copa América jugando hasta de pivote con un rendimiento alto, de ahí que las expectativas que había antes del torneo sobre un trapaso de menos de 30 millones de euros -como pretendía la Fiorentina- hayan quedado en agua de borrajas. Ahora, el equipo blanquinegro está solicitando que el club que lo desee se acerque a los 40 kilos.

A Monchi le gusta el albiceleste, pero no va a hacer locuras por el ex del Valencia. En ciertos números es una operación que le podría cuadrar, pero a tenor de los últimos acontecimientos no parece una operación prioritaria.

Autor de nueve goles y ocho asistencias, De Paul viene de realizar la mejor temporada de su carrera demostrando que a sus 25 años ha alcanzado una importante madurez futbolística.

Fichado por tres millones de euros, ahora Udinese puede conseguir una plusvalía de diez veces lo que le pagó al Valencia.