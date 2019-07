Monchi llama a la puerta de Florenzi

Con ocho fichajes ya cerrados, Monchi ha reforzado casi todas las posiciones del equipo. Pero no se detendrá ahí. Otra de las demarcaciones donde el director deportivo sevillista ha detectado carencias es el lateral diestro, si bien en este puesto existe a día de hoy 'overbooking', por lo que antes deberán producirse salidas.

Con Jesús Navas como gran baluarte, tanto Aleix Vidal como Corchia, de vuelta tras su cesión en el Benfica, están llamados a desfilar en las próximas semanas, de ahí que Monchi haya abierto un casting con diferentes perfiles en el que tienen cabida apuestas jóvenes, como Pedro Porro (19) o el belga Joakim Maehle (22), y también otras más experimentadas. Este último sería el caso de Alessandro Florenzi, con 28 años y siete de experiencia en la Roma.

Según apunta el diario 'Il Messaggero', el director deportivo sevillista habría contactado con el internacional italiano, al que conoce de sobra tras su paso por el club 'giallorosso', para conocer su predisposición a cambiar de aires y recalar en el conjunto nervionense.

Pero el de San Fernando no salió precisamente bien de la Roma, recibiendo críticas por parte de su dueño, James Pallotta, de ahí que no parece que vayan darle facilidades para pescar en su ex equipo.

La entidad transalpina no se niega en redondo a una negociación por un jugador por el que también se ha interesado el Inter de Milán, pero su respuesta a la tentativa sevillista resulta del todo prohibitiva: 30 millones de euros. Ese es el precio que el conjunto romano le habría puesto a su lateral. Y si no baja, el interés de Monchi quedaría en eso, en un mero sondeo.