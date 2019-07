Fernando: "¿El Reading? Estoy listo para jugar"

Fernando Reges, octavo refuerzo del Sevilla FC para la 19/20, se ha referido a su reciente incorporación a la entidad nervionense, instantes después de que el club lo hiciera oficial en su página web.

Así, durante su puesta de largo, el pivote brasileño se mostró "muy contento" por estar en Nervión y en "un gran club como el Sevilla FC". "Tengo que trabajar mucho para hacer lo mejor por el club y es lo que voy a hacer todos los días", apostilló el pivote brasileño, de 31 años.

Junto a ello, el ex del Galatasaray se refirió también a sus experiencias en el Sánchez-Pizjuán, donde no le ha ido del todo bien como visitante; un factor que ahora espera disfrutar a favor: "No he tenido buenas experiencias aquí con otros equipos. Ahora, jugando con el Sevilla FC, los adversarios también lo sufrirán. Vamos a darlo todo por ganar el máximo de partidos posibles".

Fernando también se refirió a otros aspectos:

- Su estilo de juego: "En Europa siempre he jugado como mediocampista defensivo, como pivote. Pero el míster va a decidir dónde quiera que juegue. Siempre voy a estar disponible para lo que el equipo necesite".

- Su relación con Nolito y Navas, con los que coincidió en el City: "Todavía no he tenido la posibilidad de hablar con jugadores, ahora tendré la posibilidad de poder hablar con ello. Yo sé de la excelencia del Sevilla, que es un equipo muy grande y juntos vamos a trabajar para hacerlo mejor".

- ¿Cómo llega?: "Pienso que físicamente estoy bien. He trabajado 15 días, y con el Galatasaray también una semana. No estoy al cien por cien listo, pero sí estoy bien y espero llegar al cien por cien lo antes posible.

- ¿Cómo ha sido la negociación?: "La reacción fue la mejor posible. Fue muy difícil, los turcos son muy difíciles. No querían que yo saliese de Turquía, pero tengo que darle muchas gracias a Monchi porque ha hecho posible que yo esté hoy aquí".

- ¿Listo para el Reading?: "No sé, el míster decide. Pero yo estoy listo para esto".