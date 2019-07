Lopetegui, sobre la pretemporada, Fernando, los fichajes, el sistema...

Julen Lopetegui ha atendido hoy a los medios desplazados a Lagos y ha hablado sobre todos los ausuntos de la actualidad sevillista, desde cómo va la pretemporada hasta las nuevas incorporaciones.

Primer stage: "Valoración muy positiva en todos los sentidos. Hemos trabajado sin grandes problemas más allá de pequeñas molestias, a un ritmo de intensidad muy interesante, con todo el mundo centrado y comprometido. El lugar que eligió en su momento Caparrós es fantástico, de los mejores en los que he podido trabajar y tenemos todas las condiciones para trabajar muy bien"

Primer amistoso: "Mañana es una tuerca más de preparación. Un pasito más para ir llegando a los niveles de equipo que queremos". Lopetegui respondió a este respecto sobre la evolución que irán marcando los días venideros en la puesta a punto del equipo: "Es la progresión que tenemos en la pretemporada. Estados Unidos, Alemania, quemando etapas y jugando partidos".

Verano movido: "Está siendo un verano intenso para Monchi y todo el club. Estamos encantados del trabajo que está desarrollando. Estamos siempre en contacto por las novedades y contentos, porque queda verano todavía. Iremos viendo. Los que han llegado son una realidad y en los próximos días iremos ultimando alguna cosa más, seguro"

Fernando: "Es un jugador que conocemos bien y que si hemos considerado incorporarle es porque creemos que nos va a ayudar. Tiene experiencia, presente y que ha hecho un año muy bueno. Estamos contentos".

Inicio de LaLiga: "Toca prepararnos bien para esa temporada en la que tenemos puestas muchas ilusiones. Pero ahora toca trabajar, ultimando situaciones, conociendo conceptos y a nosotros mismos un poco más para estar preparados ya en ese partido contra el Espanyol".

El himno: "Entre mi hija y mi mujer lo tenemos metido ya en la cabeza y poco a poco en el corazón"

Primera jornada: "Nada te asegura ni te impide nada. Jugaremos cuando nos pongan, nos adaptaremos e intentaremos llegar bien sea cuando sea el partido y la hora. Nos adaptaremos y a prepararnos bien".

Dinero de los traspasos: "Va en proporción al dinero que mueve el fútbol y a lo que se genera y al volumen del negocio futbolístico, que ha crecido en todos los aspectos y en todos los países".

Canteranos: "Estamos todos conociéndonos, combinando los aspectos físicos y tácticos y trataremos de ser un buen equipo en todos los conceptos y en eso trabajamos. Los canteranos tienen ese plus de conocimiento del club, de esencia y estoy muy contento con su trabajo".

Comentario sobre el Betis: "Tengo un respeto grandísimo por el Betis, por la rivalidad que siempre he visto desde fuera con admiración y espero disfrutar, pero que cuando ha habido momentos duros que no voy a repetir, se ha mostrado en hermandad. No seré yo quien rompa eso".

Estilo y sistema: "Yo lo que quiero es manejar todos los momentos del juego y vamos a intentarlo. Los latiguillos a los entrenadores no les gustan tanto y lo que queremos es entender los momentos del juego, intentar atacar bien y ser defensivamente fuertes. Para mí eso es jugar bien y lo intentaremos. Los sistemas para mí siempre han estado por detrás de la toma de decisiones y del estilo. Es un dibujo de inicio y no hay problema en jugar un día con uno y otro con otro. Lo importante es lo que pasa dentro del campo".