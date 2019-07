Monchi y Castro, sobre Fernando, las salidas y los refuerzos que están por venir

Fernando, flamante último refuerzo del Sevilla FC 19/20 estuvo escudado durante su presentación por el director general deportivo blanquirrojo, Monchi, y el presidente José Castro.

"Es un jugador que siempre ha despertado la atención de la dirección deportiva del Sevilla FC. Siempre ha sido un objeto difícil de poder traer, pues la competencia a nivel deportivo como económico era importante. En esta ocasión se han dado los condicionantes para que pudiera venir; un esfuerzo en un jugador que ya es mayor, pero que aún tiene mucho recorrido en el mundo del fútbol. Ha sido una negociación difícil, pues el Galatasaray no quería que saliera. Pero la colaboración del jugador ha sido clave, así como la paciencia del club en la negociación", dijo Monchi al respecto.

Junto a ello, el de San Fernando siguió argumentando la contratación del pivote brasileño: "Se busca completar una plantilla con los perfiles que en su día comentamos con el míster. Esta posición era una de las que queríamos mejorar; un jugador especifico, con físico, pero también con buena salida de balón. Julen y yo coincidimos que era el idóneo. Más de un mes de negociación".

Sobre la negociación y el difícil papel que han jugado los turcos en ella, resaltó: "Han defendido sus intereses, cada uno como ha podido. Para ellos era un jugador muy importante, el entrenador lo quería. Han puesto los inconvenientes lógicos y normales. Había momentos que pensábamos que no se hacía y otros en los que éramos más optimistas".

También se ha referido Monchi a otras cuestiones, como las salidas y lo que resta por venir:

- ¿Hay alguna operación caliente para este fin de semana?: "No sé. Estamos trabajando codo a codo el presidente, el entrenador y yo en intentar planificar el equipo. No sólo significa traer jugadores, sino también buscar salidas a aquellos jugadores que no cumplen para seguir en el proyecto. Y en eso estamos, trabajando. Hay cosas bien encaminadas pero no te puedo dar al cien por cien la tranquilidad de que te puedes ir a la playa, pues no sé qué va a pasar.

- La situación de jugadores como Nolito, Kjaer, Sergi Gómez, Aleix Vidal...: "No me gusta personalizar en futbolistas. Las ideas están trabajadas y comunicadas hace mucho tiempo, un mes. Y estamos intentando buscar soluciones bajo el respeto a esos jugadores, que han defendido el escudo del Sevilla FC e intentando encontrar soluciones que a nivel económico y deportivo sean ventajosas para ellos y para el Sevilla FC. Es una de las cosas que me quitan el sueño, pues no son jugadores, sino también personas".

- El presidente José Castro, por su parte, también hizo balance de lo que va de planificación hasta la fecha: "Esta pretemporada está siendo extraordinaria en ese sentido. La planificación está llegando en forma de muchos jugadores. También habrá salidas, es lógico y normal. Todos estamos haciendo el esfuerzo, sobre todo él, Monchi. Me llama por la mañana, varias veces, unas por la tarde y otras a la una y a las dos de la mañana. Trabaja constantemente por el equipo que queremos tener, y también cuanto antes. No recuerdo ninguna temporada con 8 fichajes a 12 de julio y seguimos trabajando".

- Sobre los horarios de las primeras jornadas de LaLiga, dijo: "Son los que son. Hay que esperar a ver si hay acuerdo Liga y Federación, aunque no hay posibilidad de cambios en principio. A ver cómo evoluciona todo en los próximos días".