La adaptación de Ocampos

Había ganas de ver entre el sevillismo a los nuevos refuerzos. Y a todos ellos los puso en liza Lopetegui en el estreno blanquirrojo en esta pretemporada frente al Reading. Las ganas de agradar eran obvias, y así lo demostró Lucas Ocampos, que se atrevió con un disparo lejano e incluso probó una chilena casi desde la frontal.

Pero los amistosos no están sino para realizar probaturas. Y así lo reconoció el propio jugador argentino, que comenzó entrando por el costado diestro, a pierna cambiada, dentro del habitual 4-3-3 del técnico vasco, pasando mediado el primer tiempo a actuar en su lugar natural, la zurda.

"Siempre jugué por la izquierda y me tocó hacerlo por los dos lados. Son días un poco de adaptación, conociendo a los compañeros", explicó en los medios del club el ex del Marsella, satisfecho con la imagen del equipo y la marcha de la pretemporada: "Siempre es bueno empezar ganando, creo que jugamos como equipo. En estos días me di cuenta de la calidad de todos y me gustó cómo juega el equipo con la pelota. Hay que seguir creciendo en la pretemporada".