Israel Puerto: "El Sevilla me dio la oportunidad de ser lo que soy"

Israel Puerto se ha convertido en uno de los fichajes estrella de la temporaba en el club polaco Slask Wroclaw. Tras sumarse a las filas del Recreativo de Huelva durante una temporada, era hora de poner rumbo a niveles más altos al no poder hacerlo junto al conjunto blanquiazul. A sus 26 años, y antes de volar a Polonia, el de El Viso del Alcor ha pasado también por el Villarreal, el CD Lugo, el Mirandés y el Racing. Pero sobre todo, hay una etapa que ha marcado para siempre su vida; los años que pasó en el Sevilla F.C., el equipo al que le debe lo que es hoy. En el club, compitió en la cantera hasta alcanzar el primer equipo.



- ¿Qué sensación se lleva de la etapa en el Recreativo?

- Estoy muy agradecido de sentir el cariño de la afición y del club. Es una etapa que me ha marcado y me va a marcar para toda mi vida, me llevo a personas para siempre.

- Una pena no conseguir finalmente el ascenso con el Recre...

- Fue un varapalo no poder culminar la temporada tan buena que hicimos. Pese a todas las trabas que hemos superado juntos, no se pudo conseguir el ascenso. Ahora toca pasar página y buscar otro camino para poder seguir creciendo como futbolista y también como persona.

- ¿Cómo están siendo estos primeros días de adaptación en el extranjero?

- Vengo con la incertidumbre de saber cómo será todo. Pero al llegar aquí y ver la ciudad, el club y la magnitud de la Primera división, me doy cuenta de que es uno de los pasos más importantes que he dado en mi carrera. Aquí me tratan como un deportista de élite.

-¿Qué expectativas tiene para este año?

- Estoy bastante mejor de la lesión, me estoy recuperando y voy a intentar estar lo antes posible con el equipo. Vengo aquí a trabajar duro, a hacerme con un buen hueco en el equipo, en las costumbres de la ciudad, del país, del idioma. Y poco a poco poder aportar todo lo que tengo, tanto como futbolista como persona.

-¿Cree que le servirá para volver a España por todo lo alto?

-No he podido quedarme en España por diferentes cuestiones, así que actualmente no me planteo volver. Ahora mismo solo quiero aprovechar bien la oportunidad que se me ha presentado, ya que tengo cualidades como para poder hacerlo.

- Llegó a ser internacional con España hasta la sub 21. Ganó algún título incluso en las categorías inferiores; luego todo se torció un poco... ¿qué pasó?

- La vida se va marcando por decisiones, creo que hubo momentos clave en mi carrera deportiva en los cuales no tomé buenas decisiones. Mi entorno no era el más adecuado y fue el que me llevó a ello; ahora forma parte del pasado y toca aprender de eso. Actualmente tengo un entorno totalmente contrario; mi familia y mi novia me están apoyando mucho. Estoy intentando aprender de mis errores del pasado para que no vuelvan a ocurrir y así poder aprovechar todas las oportunidades qu e me de la vida para crecer como futbolista.

- Había muchas expectativas puestas en el Sevilla con Israel Puerto, aunque finalmente no pudo triunfar como sevillista, ¿qué cree que falló?

- Creo que fue un cúmulo de cosas. Llegué de la sub 21 con unas expectativas bastante altas, pero ni el club ni yo pusimos de nuestra parte. Estoy totalmente agradecido con el Sevilla FC, porque apostó por mí y fue el que me dio la oportunidad de ser lo que soy a día de hoy. Me ha hecho futbolista, me ha hecho persona y le estaré eternamente agradecido.

- En los últimos años se ha confiado poco en la cantera del Sevilla, ahora parece que sí hay interés en ello, ¿cómo ve el trabajo de cantera que se está haciendo en estos momentos?

- Solo hay que ver sus frutos. El Sevilla es uno de los equipos que tiene la cantera más fuerte en todo el mundo. Y a los hechos me remito, por los jugadores que están saliendo año tras año a jugar a Primera división. Yo creo que la línea de trabajo que están siguiendo ahora con Monchi tiene que ser la misma para que los chicos puedan tener oportunidades.

- ¿Es importante la vuelta de Joaquín Caparrós al Sevilla para la cantera?

- Pienso que Joaquín puede aportar mucho en cuanto a su manera de ver el fútbol y su capacidad para ver cantera y a partir de ahí, ayudar a los chicos a ser mejores personas y a ser mejores futbolistas, para que puedan cumplir su sueño de jugar en el primer equipo.

- El canterano que más está dando de qué hablar en el Sevilla es Bryan Gil, ¿qué le parece?

- Creo que Bryan Gil es un chico con unas cualidades técnicas increíbles y demuestra un gran desparpajo. Sin conocerlo, creo que tiene un entorno bastante bueno porque es muy humilde y eso se nota a la hora de jugar.