Luciano Acosta: "Me halaga el interés del Sevilla"

"Me halaga el interés del Sevilla. Es un club grande, que pelea por cosas importantes", ha indicado Luciano 'Lucho' Acosta (25) a As, tras desvelar Sky Sport que el club nervionense está interesado en sus servicios.

El ex de Boca Juniors, actualmente en el DC United de la MLS, termina contrato el próximo 31 de diciembre, por lo que se trata de una buena oportunidad de mercado. En enero, sin ir más lejos, el PSG estuvo interesado en sus servicios, pero el club americano, que lucha por ser campeón de su liga, se negó a dejarle salir.

"A quién no le gustaría jugar en Europa. España es el campeonato que mejor se adapta a mis cualidades, pero no me importaría jugar en otro lado", ha añadido el '10' del DC United.

Acosta es un mediapunta de 1,60 metros que se mueve bie por fuera y que destaca por su capacidad técnica, rapidez, desborde, disparo o pase largo. El gran líder de su equipo, junto a Wayne Rooney. Ha participado en el 22% de los tantos de su equipo, hasta la fecha.