Monchi: "Hay operaciones que aún no han salido"

"Bueno, tampoco es para tanto...", dijo Monchi cuando, en Onda Cero, le resaltaron el gran número de fichajes que ya ha realizado. "Vamos en una línea que hemos marcado y estamos contentos con lo que estamos haciendo", resaltó el isleño.

"Algunos más quedan -por llegar-. Hay una idea, que tomó forma hace ya un mes y medio, cuando ya comenzamos a hablar con Lopetegui. Fue la idea que llevamos al consejo, al comité ejecutivo la que se aprobó con unos números... y de ahí no nos hemos salido. Hay operaciones que han salido en el tiempo previsto y otras que aún no han salido, pero en la que estamos trabajando. Y el resultado final será ese que dibujamos hace un mes y medio. Es lo que pretendo", apuntó Monchi, justo antes de centrarse en varios nombres propios.

Óliver Torres

"Lo de petición expresa de Lopetegui... La forma de trabajar de nuestra dirección deportiva no es ésa. Nosotros trabajamos con perfiles. Nos los da el técnico y nosotros le damos un abanico de nombres. Y algunos, porque los conoce o los ha entrenado, pues le encajan, y para nosotros, que no gusta, para qué complicarnos la vida. Pero él no me dijo en ningún momento 'oye, vamos a fichar a Óliver Torres'. Es un jugador al que no voy a descubrir. Es joven, con 24 años, lleva 140 partidos en la elite y con margen de crecimiento. Y además se adapta muy bien a lo que buscaba Julen, de '8' o de '10', por delante del pivote, en el 4-3-3. Es un jugador con calidad, con último pase, con buen manejo del balón, que ha crecido mucho físicamente, que protege cada vez mejor el balón, que va a la recuperación tras la pérdida... Así pues miel sobre hojuelas".

Julen Lopetegui

"Yo me considero un enfermo del trabajo y la verdad es que Julen está a mi altura, o quizás más. Hasta ahora, él ha estado informado al minuto. Hemos tenido una buena sintonía y eso, para mi trabajo en verano, es muy importante. He apostado por él porque creía que era el idóneo. Necesitaba un entrenador que confiara en la dirección deportiva y que hablara mi mismo idioma. Sabía que iba a ser un verano convulso, que iba a haber algo de rechazo, pero en los dos actos que hemos tenido con aficionados, a Julen le han aplaudido. La gente valora el trabajo y que sea un técnico coherente".

Fernando Pacheco

"No tenemos intención de firmar a un portero. A día de hoy no es un objetivo reforzar la portería, tenemos buenos porteros. Pacheco me gusta pero no lo vamos a fichar".

Nolito

"Yo particularmente no estoy hablando con el Celta pero hay gente que lo puede estar llevando. Es más difícil convencer a un jugador para que salga que para que llegue. Primero, por la parte humana, porque no es fácil decirle a alguien, por mucho que lo hayas hecho, que se tiene que ir. Y no voy a ir llamando a las puertas de los clubes para ir ofreciéndolos".

Ben Yedder

"¿Si pueden salir todos? Menos los que he traído nuevos... Ofertas llegarán y siempre estamos dispuestos a escuchar, todos escuchamos ofertas, aunque Wissam queremos que siga".

Y su famoso método para fichar

"¿Cómo fichamos? Pues aplicamos a las nuevas tecnologías y, evidentemente, ya no sólo usamos el trabajo de scouting, sino también el dato, para poder calificar y cualificar al jugador. Pero sí, seguimos trabajando de la misma manera, calificando a los jugadores de la A a la D, y, aunque parezca de párvulos, es algo que a mí me da muchas posibilidades, dado que trabajamos con muchísimos nombres y es imposible que pueda mirar todos los informes de todos los jugadores. El sistema me da quién es A o B y eso me facilita mucho el trabajo".