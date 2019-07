A Promes sí le "conviene" el sistema de Ajax: "Vengo a hacer y dar goles"

Quincy Promes (27) ha sido uno de esos jugadores que, por lo que sea, ha estado en el Sevilla FC una sola temporada. Como Seydoy Keita, Greoffrey Kondogbia, Fernando Llorente o Yehven Konoplyanka, en su día, no pudo echar raíces. Y eso que se había ganado al sevillismo, por su manera de ser y por lo que ofrecía sobre el terreno de juego.

El holandés hizo un tremendo esfuerzo por adaptarse a posiciones que no eran la suya, pues la dirección deportiva comandada por Caparrós fichó a un extremo para un entrenador, Machín, que jugaba sin extremos. Así las cosas, Promes jugó como delantero, carrilero o hasta lateral zurdo, aun siendo diestro.

Por tanto, en Nervión no pudo verse apenas lo que mejor sabe hacer: trazar diagonales interiores y probar su disparo. Así hizo en Rusia 21 goles y dios 10 asistencias durante la 17/18, por ejemplo.

Monchi y Castro, pese a que Julen Lopetegui sí va a usar el 4-3-3 que tan bien se adaptaría a su estilo, decidieron desprenderse de un Promes que e había visto envuelto en alguna que otra situación peliaguda fuera de los terrenos de juego, algo que no se veía con buenos ojos en la entidad y quien, por otra parte, contaba con un salario astronómico para un club que no estará en la Champions League la próxima temporada.

El caso es que ahora Promes está en el Ajax, donde vuelve a ser feliz. En gran parte, porque jugará en su puesto, el de extremo. "El Ajax es conocido por jugar 4-3-3, y ese sistema me conviene. Creo que la adaptación no será un problema para mí, por otra parte, pues porque soy un 'amsterdammer'", ha comentado en la televisión oficial 'ajaccied' el ex ya exnervionense.

Promes elogia el plantel de Ten Hag y espera ganar trofeos: "Tenemos un buen grupo, una buena mezcla entre jóvenes y veteranos. Todos están dispuestos a trabajar duro. Quiero ser importante y determinante para este equipo Quiero hacer tantos goles como sea posible, dar asistencias y, además, vine a levantar títulos".