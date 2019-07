Liverpool-Sevilla (1-2): El cuadro de Monchi pinta bien

Debe formar un -buen- equipo a contrarreloj y con una plantilla prácticamente nueva, por lo que Julen Lopetegui no se anduvo por las ramas a la hora de elegir un once inicial, apostando por uno, con seis fichajes, que bien podría ser el que saltase al RCD Stadium en la primera jornada de LaLiga. También, porque el rival no era cualquiera, sino el mismísimo campeón de Europa, un Liverpool FC ya hecho al que, eso sí, los nervionenses le tienen bien tomada la medida. Sobre todo, a su técnico, Jürgen Klopp, desde que entrenase al Mainz 05.



¡¡GOOOOL del @SevillaFC!! ????



Nolito abre el marcador en Boston con este GOLAZO ??



Sigue el partido en DIRECTO y GRATIS en #LaLigaSportsTV: https://t.co/RbhRzZ2unH

¡Marca @Alex_Pozo9 en el minuto 90 y el @SevillaFC se lleva el partido! ????



Descárgate #LaLigaSportsTV para disfrutar del mejor fútbol del verano en DIRECTO y GRATIS: https://t.co/RbhRzZ2unH

Con todo, Lopetegui se decantó de inicio para supor Rico; Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Fernando, Banega, Jordán; Ocampos, Nolito y De Jong. De no ser porque el cuadro de Monchi está a medio hacer, chirriaría en el once la presencia del meta canterano y del extremo sanluqueño, aunque en ocasiones las obras no quedan exactamente igual que como se imaginaban en un principio... Yy formar parte de la misma.También era bastante titular el once 'red'.(resacosos por la Copa de América)(por la de África), eso sí, pero se trataba de un partido de postín, sin ninguna duda. Y en un escenario, el, muy particular y del más puro estilo americano, donde se juega al béisbol y que tuvo que ser acondicionado sobre la marcha para la práctica del 'soccer'., a incomodar la salida del Sevilla. En tres minutos, ya se plantaron los de Klopp un par de veces ante Rico, pero entre Navas y el eterno discutido evitaron que Oxlade-Chamberlain y Origi marcasen. En el 5', por fin, Fernando, Banega y Jordán lograron trenzar algunos buenos pases y el balón acabó en córner, botado por el rosarino. Diego Carlos se desmarcó bien y estuvo a punto de marcar.Poco después, el que pudo marcar fue, tras una jugada que se verá mucho en el Sánchez-Pizjuán esta temporada: diagonal interior del extremo y entrada del lateral hasta la línea de fondo. Y el holandés para eso es perfecto, porque las caza todas. Segundos después, tuvo dos más el ex del PSV: una, tras un gran pase filtrado de Nolito; otra, tras un centro de Ocampos que también pudo marcar con un disparo cruzado desde la derecha.Definitivamente, el Sevilla le había dado la vuelta a la tortilla:evitando las peligrosísimas contras del campeón de Europa. Y el premio llegó, en el 37': la puso Navas rasa desde la derecha, recularon en exceso los centrales del cuadro inglés yy confirmarse como 'pichichi' estival. En una acción aislada, no obstante,solo en el segundo palo tras un saque de esquina.fue el once del segundo tiempo. Jugó Jordán como pivote porque Amadou no pudo viajar y Nemanja Gudelj, seguramente ); y jugó Ocampos como extremo porque también debe llegar uno ( Bergwijn, quizás ).Con muchos cambios también en los 'reds',, pero se pudieron ver algunos detalles interesantes de, porque. Hubo tiempo, igualmente, para ver a Gnagnon de pivote. Para verle poco tiempo, porqueParecía que no iba a pasar más, pero Pozo, que está con unas ganas tremendas, se empeñó en lo contrario, y acabó mandando a la red una dejada de Munir tras un pase largo de Koundñé 'marca de la casa'. 1-2. La 'bestia negra' de Klopp vuelve a Sevilla con una sonrisa y con una gran duda: