La modestia de Olga Carmona: "Sólo tuve que empujarla"

La puntería fue la gran aliada de Olga Carmona. Eva Navarro le puso el balón en largo, la sevillista se posicionó ante la portería inglesa y firmó el único tanto del encuentro. Aunque es ella misma quien dice que sólo la tuvo "que empujar", en un ejercicio de modestia absoluta, ese balón ya ha pasado a la historia. Fue el tanto de la victoria (0-1) y traía de regalo un pase para las semifinales del Europeo de Escocia y también para el próximo Mundial sub 20.

Un hecho que, más que para sumar triunfos, sirve para que el equipo de Pedro López vea su trabajo recompensado. "Estoy muy orgullosa del gran trabajo que hemos hecho. Llevamos varios meses preparándonos y hemos llegado en muy buenas condiciones a esta fase final", declara Carmona a ESTADIO Deportivo tras el encuentro.

Ahora, nuestra selección femenina sub 19 tendrá que verse las caras con Alemania para luchar por conseguir el primer puesto del grupo y tener un mejor cruce en semifinales. Por eso reconoce que, a pesar de sentirse más calmadas porque saben que ya tienen en sus manos el billete para el Mundial, no pueden relajarse, ya que el equipo alemán tiene "mucho potencial y es un gran rival".

Olga vivió su gran tarde. Recibió la felicitación de sus compañeras y del técnico, además de "un montón de personas", pero no puede evitar reconocer que la que más le ha emocionado es la de su familia y amigos: "Me dicen que están muy orgullosos de mí. Siempre me han apoyado mucho".

Y es que no sólo está orgullosa por su gran labor en la selección, sino también de las brillantes temporadas que viene realizando en el Sevilla, el equipo donde seguirá destacando al menos una campaña más -tiene contrato hasta 2020-, una temporada que afronta con ganas, ya que considera que se ha creado "un equipo más compacto, con bastante más nivel", por lo que espera "hacer una buena campaña y mejorar, sobre todo, lo realizado el año pasado". "Lo veo muy posible", estima.

Actualmente se muestra feliz de seguir en el club de Nervión y de poder estar cerca de los suyos, aunque Olga Carmona no tiene dudas de que le gustaría "innovar" y seguir creciendo. "Ahora prefiero vivir el presente. Luego, el tiempo dirá", afirmó la internacional nervionense.

Sin lugar a dudas, estos logros contribuyen a dar visibilidad a la versión femenina de un deporte que hasta hace muy poco sólo era de hombres. Por eso la dueña del '8' de esta selección, al igual que sus compañeras, se está convirtiendo en un referente para todo un país, en un ejemplo de que el fútbol no tiene género. Por ello, agradece que "bastantes medios de comunicación" se hayan "hecho eco" de los éxitos que la 'Rojita' ha estado consiguiendo durante estos últimos años, sobre todo en categorías inferiores.

Olga Carmona ahora está más cerca que nunca de vivir un sueño y espera que se haga posible "que el año que viene pueda disfrutar del Mundial, porque nunca había jugado uno y es un sueño que aún me queda por cumplir". Lo cierto es que la sevillista ha demostrado que con esfuerzo, apoyo, constancia y un poco de puntería, los sueños quedan un poquito más cerca del suelo, más lejos de la ficción y más pegados a la realidad.