Roque Mesa: "Me siento bastante cómodo en la adversidad"

Roque Mesa es uno de los jugadores transferibles del Sevilla FC, el club con el que ha disputado 49 encuentros en una temporada. Recaló en Nervión para la campaña 17/18, procedente del Swansea inglés y ahora estaría buscando un nuevo destino, a pesar de que ha jugado el primer partido con su equipo en Estados Unidos, contra el Dallas. Pero lo cierto es que el canario no ha asistido a varios entrenamientos por alguna molestia y Lopetegui ya no cuenta con él.

Ahora se ha hecho público que el Genoa estaría interesado en contratar a Roque Mesa, a pesar de que al parecer, no se ha movido ninguna ficha aún.

Parece que el futbolista no está pasando por su mejor etapa, aunque según ha confesado a la revista 'Inspiras', se siente "bastante cómodo en la adversidad", porque "te ayuda a ver las cosas de forma diferente, a mantenerte alerta, a seguir trabajando mucho más".

Además, añadió que ha aprendido a gestionar bien los malos momentos y el hecho de no estar "en la cresta de la ola": "No es algo que me afecte tanto; sí es verdad que como todo, uno quiere que siempre las cosas le salgan bien".

También ha confesado que su mayor miedo es "no saber qué pasará después del fútbol", y el futbolista podría estar pasando por una situación parecida al no tener ninguna certeza sobre cuáles serán sus colores durante la próxima campaña. La incertidumbre vendría por motivos ajenos al jugador, ya que ha expresado que le gustaría "volver a jugar Europa con el Sevilla", y hacerse con la Europa League.

Según él mismo dijo, ha sido "muy constante siempre, tanto en las buenas como en las malas", por lo que no habría ningún inconveniente en que otros clubes se interesaran también en unirlo a sus filas.