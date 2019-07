"Koundé destacará en el Sevilla"

A sus 20 años, Jules Koundé, que fue presentado oficialmente hoy en la ciudad deportiva, es sin duda la gran apuesta de Monchi en este mercado estival. No en vano, puede ser el fichaje más caro de la historia sevillista (ha costado 20 millones más cinco en variables). Pero en su ex equipo, el Girondins de Burdeos, no dudan de que triunfará de blanquirrojo.

"Creo que de verdad es un jugador 'top', que todo el mundo sabe que va a destacar en el Sevilla. Es un muy buen jugador y le deseo lo mejor. Es una gran pérdida para el equipo", ha declarado el delantero Josh Maja.