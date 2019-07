Monchi: el fichaje bomba, Luis Alberto, Bergwijn, Suso, Koundé o las salidas

Monchi ha desgranado la actualidad del mercado de fichajes del Sevilla FC durante la presentación de Jules Koundé, a cuyo importante fichaje también se ha referido. Entre otras cosas, el de San Fernando ha dejado claro que Suso no interesa.

La fuerte apuesta por Koundé

"No el fichaje más caro de la historia del Sevilla, todavía. La inversión es porque confiamos en él, pensamos que es un jugador de futuro, lo hemos analizado muchas veces y pensamos que concuerda con lo que quería el míster. Además, en el mercado se ven operaciones muy superiores a lo que hemos pagado por Jules y, en cualquier caso, tenemos mucha confianza en sus cualidades".

"Es un jugador mucho más maduro de lo que su DNI dice. Pese a no ser alto, tiene un buen juego aéreo, es agresivo, puede jugar como quiere el míster, con la línea adelanta... Analizamos el mercado y pensamos que era el ideal. La operación tiene menos riesgo de lo que pudiese parecer, como saben los que le han seguido y le conocen".

"Ahora que está de moda el Big Data, no hay un algoritmo que te diga cuánto vale exactamente un jugador. El Sevilla ha hecho una inversión importante y se debe valorar que, efectivamente el dinero está en el campo. No sabemos si será o no el más caro. Además, esa obsesión en decir que es el más caro... Tranquilos. Que estamos dándole vueltas y no es el más caro del Sevilla en este momento. Y lo normal es que en los próximos años, por la evolución, fichemos jugadores más caros. Me importa un pito que sea el más caro y ahora mismo no lo es".

Un posible fichaje bomba

"Somos el séptimo club de Europa que más inversiones ha hecho, pero no está cerrada la planificación, ni en salidas ni en entradas. Faltan cosas. ¿Que sea un fichaje bomba? Que sepa, por mi historial, nunca he hecho fichajes por ser bomba. No me preocupa. Lo que me interesa es cerrar el círculo con la idea que teníamos de inicio".

Bergwijn y Suso

"Yo no he dicho en ningún momento que Bergwijn sea un jugador del Sevilla, pero sí puedo decir que estamos dando pasos firmes. ¿Suso? Yo, a veces, me quedo sorprendido cuando leo algunas informaciones... Aprovecho, pues, para decir que no deberías darle credibilidad a todo, aunque no sea responsabilidad vuestra".

Luis Alberto

"No me gusta hablar de jugadores que no son del Sevilla, pero Luis Alberto nació en esta casa, respeto mucho a la Lazio y todo esto junto es una bomba cuya mecha no me gustaría encender. Y hay que mirar a los jugadores que han venido. Ahí están muchas veces las respuestas".

La operación salida

"Se está avanzando en las salidas y hay cosas que ya van por buen camino, pero queda mucho mercado y en las dos últimas semanas se mueven muchas cosas. Con Banega no hay absolutamente nada. No tengo claro que vaya a salir Rico, ni Ben Yedder, ni Nolito... Si tengo que quedarme como estoy, estaría tranquilo. Podríamos competir perfectamente por los objetivos que tenemos en mente. A partir de ahí, si llegase una oferta por alguno de ellos y es acorde a los deseos de ambos partes, se aceptaría e iríamos al mercado al sustituirles. Rico no está entrenándose por un problema ocular".