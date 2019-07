Experiencia para el asalto continental

Es imposible dudar de que la competición que mayor gloria le ha dado al Sevilla Fútbol Club es la otrora Copa de la UEFA y ahora llamada Europa League. El segundo torneo continental encuentra sus mejores registros en el barrio de Nervión, donde hasta en cinco ocasiones han levantado el voluminoso trofeo. Eindhoven, Glasgow, Torino, Varsovia y Basilea son ciudades escritas con letras de oro en la historia sevillista, así como los respectivos años de 2006, 2007, 2014, 2015 y 2016. Por eso, la 2019/2020 tendrá un apartado especial en la Europa League, máxime después del fiasco que supuso caer la campaña pasada ante un asequible Slavia de Praga en octavos de final.

Un título que tiene la afición del Sevilla entre ceja y ceja y, cómo no, su Director General Deportivo. Monchi sabe que no se puede volver a pasar de puntillas por Europa, que el nombre del Sevilla en el Viejo Continente debe seguir en lo más alto, y eso pasa por volver a triunfar en una Europa League cuya clasificación fue un mal menor el curso anterior después de no poderle arrebatar la plaza de Liga de Campeones a un combativo Getafe.

Y, para ello, el de San Fernando está armando una auténtica revolución en la plantilla este verano, con diez llegadas (once, si se cuenta la incorporación definitiva de Wöber, que estuvo cedido el año pasado) que dotan a este nuevo Sevilla de mucha experiencia en competiciones continentales.

Sin contar al austriaco como cara nueva, esas diez altas suman un total de 25.521 minutos en partidos de Liga de Campeones y Europa League, más alguno que otro de Supercopa de Europa. Incluso de Youth League, como son los casos de Reguilón y Koundé. Es decir, 2.552 minutos por futbolista, esto es, unos 28 encuentros por fichaje. Sólo Diego Carlos y el exarmero Joan Jordán debutarán con el Sevilla en Europa. Por lo demás, un bagaje considerable para ese asalto continental que tanto ansían en la avenida de Eduardo Dato.

El mediocentro brasileño nacionalizado portugués Fernando es el fichaje que más experiencia trae en partidos europeos. Ha jugado 82, destacando en la faceta de pasador, puesto que ha dado seis asistencias. Sólo un gol, aunque esto lo aportan otros...

Son los casos de De Jong y Dabbur, también habituales en Europa. Mientras el delantero holandés ha visto portería 23 veces en 68 encuentros en el Viejo Continente, el jugador israelí ha firmado 21 dianas en 58 apariciones. Este último destacó la campaña pasada con ocho tantos con la camiseta del Red Bull Salzburgo, los mismos que su ahora compañero Ben Yedder y que Aubameyang, y sólo superado por el ahora madridista Jovic (10) y Giroud (11).

Las edades de Gudelj, Óliver Torres y Ocampos (27, 24 y 25 años, respectivamente) no son óbice para que también aporten experiencia continental al conjunto de Julen Lopetegui. Mientras que la del serbio es sobre todo en Europa League, la del medio cacereño es en su totalidad en Liga de Campeones. Por su parte, el argentino puede alardear, incluso, de haber jugado una final, con el Olympique de Marsella en mayo de 2018, en la que cayó con claridad ante el Atlético de Madrid (3-0).

Los aún más imberbes Koundé y Reguilón también traen su cuota de participación en el Viejo Continente, cosa que no hacen Diego Carlos ni Jordán, como se ha dicho. Pero, casi seguro que sí los siguientes fichajes...