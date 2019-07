Ziyech: "Para mí el Sevilla tiene el mismo nivel que el Ajax; no cambias por nada"

Hakim Ziyech ya dejó claro durante la Copa África que no cambiaría el Ajax por el Sevilla. Entonces se publicó que los nervionenses estaban interesados en el marroquí y dispuestos a poner 30 millones sobre la mesa. Poco después sería el propio Monchi el que desmintió que el Sevilla hubiera hecho movimientos por hacerse con el marroquí.



Sin embargo, a Ziyech volvían a preguntarle por esa situación tras la disputa de la Supercopa de Holanda ante el PSV. "Aquí me siento como en casa y puedo jugar mucho. Creo que Sevilla es un club del mismo nivel que el Ajax y no se cambia de club por nada", señalaba el atacante.



El jugador ajacied incidía en esa idea. "Tenemos un muy buen equipo aquí, te vas de un equipo por irte. Voy a ver cómo va la temporada, pero en este momento estoy bien aquí y estoy jugando para el Ajax. El Sevilla es un gran club, pero realmente creo que es similar al nuestro y no voy a dejar Ajax por un reto similar, quiero tener algo más por delante", subrayaba.



El Sevilla quiere poner la guinda al proyecto con un atacante de banda que no será Ziyech. Precisamente, el refuerzo podría estar en el equipo al que se enfrentó el Ajax, el PSV.



Steven Bergwijn es el favorito de la dirección deportiva, aunque el PSV ha comenzado la negociación pidiendo 40 millones de euros, diez más de los que está dispuesto a pagar el Sevilla. Bergwijn, precisamente tuvo un encontronazo con el exsevillista Promes durante el choque que ha sido muy comentado en Holanda.





Elestará muy pendiente de lo que ocurra esta noche en el encuentro de la previa de laentre elen Suiza tras el 3-2 de la ida favorable a los holandeses. Una eliminación de los de Eindhoven allanaría el camino para el fichaje del joven extremo holandés.