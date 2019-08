Jordán 'se pide' las faltas: "Tengo confianza en mi golpeo"

Joan Jordán ya ha demostrado esta pretemporada que es un especialista a balón parado. En el amistoso ante el Dallas el ex del Eibar clavó una falta espectacular y no tendría ningún problema en asumir los lanzamientos de falta directos si se los encargan. Eso sí, el centrocampista es consciente de que en el Sevilla hay más futbolistas capacitados para esta especialidad. "Tengo mucha confianza en mi golpeo y en anteriores clubes nos ha dado puntos. El míster confía en mí y si tengo que coger la responsabilidad la cogeré. Éver también tiene buen golpeo, pero lo importante es que el equipo se beneficie de eso", ha comentado en una entrevista con los medios del club.

El canterano del Espanyol también explica en qué posición se ve jugando: "Me encuentro más cómodo de interior, aunque puedo jugar de 6, de 8 y de 10. Puedo jugar en el doble pivote, en Eibar jugué de segundo punta y he jugado en rombo y en banda. Lo he tocado todo de mediocampo hacia arriba, pero quizás como interior sea como mejor me veo".

Jordán destaca el buen trabajo de Lopetegui e incide, sobre todo, en la insistencia del vasco en la recuperación. "Nos insiste mucho en el aspecto defensivo aunque desde fuera se pueda ver ese trato de balón y la verticalidad. El equipo se está haciendo fuerte atrás y tratando bien el balón. Es verdad que, a nivel de conceptos, sensaciones y de lo que quiere el míster, la gente se está adaptando rápido. Es importante que los nuevos traigan esa ilusión, más la de los que ya estaban. Es un grupo bueno, sano y con ganas de aprender. Desde la dirección deportiva se ha traído a gente para ese estilo, poco a poco se van dando pasos para llegar bien a la temporada y las sensaciones son buenas. Hay margen de mejora aún, pero se está viendo al Sevilla que queremos", subraya.

En cuanto a su propia adaptación, considera que todo marcha según lo previsto: "Genial. La adaptación ha sido muy buena y me ha sorprendido gratamente la familiaridad del club y el vestuario. Soy una persona abierta, me llevo con todos genial pero quizás Reguilón, Óliver, Pozo... Aunque con todos me llevo bien. A nivel de equipo y de juego me he ido adaptando muy bien, quiero seguir mejorando y estoy muy contento. Mi estilo encaja muy bien aquí, aunque en Eibar aprendí muchas cosas que puedo complementar y que me hacen un futbolista más completo".

De lo que no se fía Jordán de los resultados de la pretemporada: "Ganar siempre ayuda, pero yo he estado en equipos que han hecho grandes pretemporadas y luego no acompañaban las sensaciones en la temporada. Aquí los resultados acompañan a las sensaciones y tenemos ganas de mejorar y crecer porque la gente está muy implicada. Aún queda un par de semanas, hay ganas de empezar a competir y está claro que estos días van a servir para la puesta a punto final y las últimas pinceladas. Veo al equipo con capacidad para competir y ganar en la primera jornada".

Jordán sabe que la competencia por un puesto en la medular será feroz: "Gusta, somos muchos y en cada puesto hay dos jugadores como mínimo. El nivel es muy alto y es positivo porque impide que nadie se relaje. Cuando te ves solo, inconscientemente te relajas y eso no es bueno para ti ni para el equipo. Vamos a necesitar de todos y si vamos unidos será un gran año".

El centrocampista sabe perfectamente dónde se ha metido. "Venía de un club familiar y humilde como el Eibar y el cambio es grande. Es un histórico que ha hecho cosas muy importantes y lo que me he encontrado es gente muy sana y noble. La adaptación ha sido desde el minuto uno y es de agradecer que te ayuden de esta manera. También me ha sorprendido a mí porque venía de un club con juego intenso sin balón y mucha segunda jugada. Yo tenía la imagen de Lopetegui del Oporto, la selección y el Real Madrid, de buen trato de balón y juego vistoso. Me ha sorprendido el juego sin balón, de recuperar rápido y ser incisivo. Eso me viene a favor porque lo he aprendido en el Eibar. Nos compenetramos bien con y sin balón".

El ex del Eibar, asume el reto: "Soy una persona que me da igual el momento, la edad... siempre se puede mejorar y hay que tener hambre en el fútbol y en la vida en todos los niveles. Para eso estoy aquí y quiero dar lo mejor de mí".