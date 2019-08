Péter Gulácsi, doble alternativa a Rico

Cada vez que es cuestionado por la portería, Monchi insiste en que cuenta con Sergio Rico, si bien no es menos cierto que el meta está siendo movido en el mercado. Todavía, sin embargo, no ha llegado la oferta que convenza al Sevilla. Bayer Leverkusen, Augsburgo y Benfica son algunos de los clubes que se han interesado por su situación, si bien el club lisboeta no ha llegado a formular una propuesta concreta, algo que sí está dispuesto a realizar por Péter Gulácsi, del RB Leipzig.

Según el diario 'Record', el cancerbero húngaro ha pasado a ser el gran objetivo del campeón portugués para reforzar su portería, deslizando su presidente, Luis Filipe Vieira, que ni Rico ni Olsen, de la Roma, eran objetivos prioritarios.

El caso curioso es que desde Alemania aseguraban hoy que el propio Sevilla estaría interesado en hacerse con los servicios del propio Péter Gulácsi. El diario Bild, incluso, va más allá y señala que el Leipzig ha rechazado hasta tres propuestas de Monchi por el húngaro, la más alta de 12 millones, unos números muy elevados para un portero que, previsiblemente, no tendría asegurada la titularidad en el cuadro hispalense.