Van Bommel: "25 millones por Bergwijn es muy poco"

Tras la dolorosa eliminación en la previa de la Liga de Campeones ante el Basilea, el PSV Eindhoven arranca hoy la Eredivisie visitando el campo del Twente. Su técnico, Mark van Bommel, pasó ayer por la sala de prensa para analizar cómo está el equipo y los rumores ante las posibles salidas de dos de sus mejores jugadores en este mercado de verano: Hirving Lozano al Nápoles y Steven Bergwijn al Sevilla.

Precisamente ayer, De Telegraaf anunciaba una primera oferta del club nervionense por el veloz extremo holandés de 25 millones de euros que había sido rechazado por el conjunto neerlandés. Se trata de una primera ofensiva y en Nervión tenían más o menos asumido que no prosperaría, pues el PSV quiere 40 millones por el internacional 'oranje'.

Van Bommel fue preguntado al respecto del interés sevillista por su jugador, al que preferiría mantener en la plantilla. "Cada club tiene una situación en la que debe considerarse qué es lo inteligente o no. Ese es el caso ahora. Y esto solo se puede pensar si llega una oferta. ¿Quieres mantener al jugador a toda cosa? Tienes que mirar todo. ¿Si 25 millones por Bergwijn es demasiado poco? Sí", afirmó el técnico del PSV.

Cuestionado también sobre si tenía la potestad de poder vetar la salida de algún jugador como Hirving Lozano o Steven Bergwijn, Van Bommel fue tajante: "Lo intento, sí".

Y es que el principal objetivo del PSV es intentar ganar la Eredivisie, objetivo para el que saben no son favoritos, pues el Ajax está un escalón por encima: "No somos favoritos, ya lo dije el año pasado, pero es posible obtener de nuevo 83 puntos, no será fácil, pero tampoco lo fue el año pasado".

Esta noche, el PSV visita al Twente a partir de las 20:45 horas, un duelo en el que Bergwijn volverá a ser titular.