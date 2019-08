Wöber, en Austria para firmar con el Red Bull

Maximilian Wöber (21) no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros este lunes porque, según ha podido confirmar ESTADIO, se encuentra en Austria para someterse a las pertinentes pruebas médicas y, si las supera, firmar con el Red Bull Salzburgo.

El austriaco es el único central zurdo con el que cuenta Lopetegui, pero al vasco no le ha convencido el ex del Ajax, pese a que también puede desempeñarse como lateral. No en vano, durante la pretemporada apenas le ha dado minutos, otorgando antes más protagonismo a Simon Kjaer, quien parecía condenado a salir.

Con el traspaso de Wöber, con buen cartel en su país y aún con margen de crecimeinto, el Sevilla recuperará la inversión que hizo este mismo verano para hacerse con sus servicios (10,5 kilos), e incluso podría sacar algo más, de cumplirse determinadas variables. Hasta 12 millones.

El futuro de Kjaer y Sergi, en el aire

La intención, pese a todo, es que tanto el danés como Sergi Gómez también terminen saliendo, si bien el deseo de ambos, sin ofertas interesantes, es el de continuar. Desde entorno del catalán, de hecho, no descartan incluso que continúe como blanquirrojo.