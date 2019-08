Sarabia: "Estaba feliz en el Sevilla pero quería seguir escalando"

Ha transcurrido un mes desde que el Paris Saint-Germain oficializara la incorporación de Pablo Sarabia por 20 millones de euros (aunque su cláusula estuviera tasada en 18) y el jugador ya ha conseguido adaptarse al ambiente parisino. El madrileño, que está dando clases de francés para obtener la soltura necesaria, atendió en la noche del lunes a los compañeros de 'El Partidazo de Cope' y analizó su situación actual.

En un principio, el futuro del mediapunta y el Sevilla FC continuaría unido, al menos, durante un año más; pero a principios de julio, en una comida con su agente, recibió la noticia que cambiaría la tesitura drásticamente. "Estaba muy feliz en el Sevilla por el trato que recibía por su gente y el propio club, pero era una oportunidad muy importante. Mi objetivo personal es seguir escalando profesionalmente y luchar por títulos, así que cuando me plantearon la opción no me lo pensé".

Tuchel ha confiado en el versátil futbolista desde que aterrizara en la capital gala. En el primer partido oficial ya fue titular, un hecho de vital trascendencia puesto que "fue el primer título conseguido como profesional".

El domingo debutó como local en la competición regular y destacó "el impresionante ambiente que había en el estadio", aunque se quedó con la "espinita" de no haber conseguido marcar. "Jugamos muy bien y estamos satisfechos con ello. Estoy muy feliz de jugar en este club y la adaptación está siendo muy buena. Por si fuera poco, tengo doble motivo para estar feliz porque me están yendo bien las cosas", agregó.

Por el momento, el rol de Pablo Sarabia se encuentra situado en la banda izquierda del 4-3-3 habitual del PSG. No obstante, se encuentra "preparado" para jugar en todas posiciones: "El entrenador es partidario de cambiar bastante de sisteman aunque el que más utiliza es ese. Le agrada saber que puedo adaptarme a varias posiciones y ayudar al equipo marcando goles y asistiendo. Si somos capaces de crecer y luchar partido a partido los títulos acabarán llegando por sí solos".

Otro de los temas a tratar fue la relación del futbolista español con sus nuevos compañeros, destacando compartir vestuario con estrellas de la talla de Kylyan Mbappé. "Sabía que era rápido pero no me imaginaba que tanto, me impresionó muchísimo los primeros días. Es capaz de asumir los galones necesarios y es muy completo emocionalmente", manifestó.