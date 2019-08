Ziyech: "El Sevilla es buen equipo, pero no era el perfecto para mí"

Al final, va a llegar -ya está en Sevilla, de hecho- Rony Lopes (23), pero sólo porque las dos primeras opciones que manejaba Monchi para reemplazar a Pablo Sarabia se pusieron imposibles. La del internacional portugués era, no en vano, una vía que gustaba y que el de San Fernando había dejado en 'stand by', tal y como informó ED el pasado 17 de julio.

La de Hakim Ziyech (26) la frenó el propio jugador, semifinalista de la Liga de Campeones con el Ajax (Quincy Promes habría servido como moneda da cambio), mientras que lo de Steven Bergwijn (21) no ha arribado por las altas exigencias del PSV Eindhoven (más de 40 millones de euros, con los pluses). Con él estaba todo acordado.

Mientras Bergwijn se siente frustrado por no haber podido jugar en Nervión, Ziyech insiste en que a él no le pesa, en absoluto. "El Sevilla FC es un buen club, pero ya dije que, de salir, para mí tendría que ser perfecto, y no lo sentía así, así que he preferido quedarme en el Ajax. ¿El Bayern? Estoy bien aquí, el Ajax y yo aclaramos las cosas y quiero demostrar que lo que hicimos la pasada temporada no fue casualidad", ha declarado el marroquí a Algemeen Dagblad.