Ocampos: "Quiero ganar un título con el Sevilla"

Lucas Ocampos es uno de los fichajes que mejor ha entrado por el ojo a los aficionados, quienes irán comprobando, poco a poco, que se trata de un jugador que, aun estando más o menos acertado, nunca escatima a la hora de dejarlo todo sobre el terreno de juego.

Con cierto aire en sus carreras a Vitolo o Morales, el argentino parte como teórico titular para Lopetegui, ya sea en la derecha o en la izquierda.

El ex de River Plate ha concedido una entrevista a L'Equipe en la que explica los motivos por los que tomó la difícil decisión de dejar Marsella, donde era feliz, para recalar en Nervión, donde espera levantar trofeos: "Quiero vivir la mejor temporada posible, seguir creciendo y ganar un título. El Sevilla es un club muy ambicioso y por eso estoy aquí. La afición puede esperar a un jugador que siempre está trabajando, que siempre dará lo mejor en el campo para el equipo".

"Me quedaba un año de contrato. No logramos ponernos de acuerdo con los dirigentes y tuve la oportunidad de ir a Sevilla. Quería llegar al final de mi contrato, pero fue complicado porque no era bueno para las finanzas del club si me iba libre. Estoy satisfecho de que el club haya podido ingresar dinero a través de mi transferencia", ha explicado sobre su cambio de equipo.

Ocampos reconoce que mudarse ha resultado más complicado para su familia que para él: "Estoy contento con la decisión que tomé, aunque, en el avión a Sevilla, mi esposa me dijo que echaría de menos Marsella. Fue muy difícil irme, para mí, pero también para ella y mis hijas, que pasaron toda su infancia allí. Me sentí como en casa. Viví una bella historia en Marsella y quedará grabada para siempre en mí".

Su mujer, curiosamente, es española, de ahí que él, argentino, no ocupe plaza de extraco,unitario en LaLiga, tal y como desveló ESTADIO.