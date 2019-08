Pozo cumple su sueño: "Me quedo en el Sevilla FC"

Alejandro Pozo (20) se ha ganado seguir en el Sevilla FC y la renovación, tal y como adelantó ESTADIO. Y el canterano, si Julen Lopetegui estima oportuno citarle, va a vivir un partido especial muy especial este viernes, ya que el cuadro nervionense visitará a un Granada CF en el que lorgó un feliz ascenso la pasada temporada.

Los compañeros de IDEAL han entrevistado a un Pozo que, tras salir Corchia, podría quedarse como claro sustituto de Jesús Navas en el lateral derecho.

"Este año ya venía a jugármela, tenía que darlo todo para intentar quedarme y ya me han comunicado que soy jugador de la primera plantilla. Era un sueño que al fin ha llegado. Estoy muy contento por quedarme aquí y ahora quiero aprovechar mis minutos y darlo todo", ha explicado un Pozo que califica de "muy buena" su relación con Lopetegui: "Desde el principio habló conmigo, le comenté mi situación. No venía jugando mucho en las últimas pretemporadas con el Sevilla y le dije que quería minutos, que me viera y que ya él decidiera. Me ha dado protagonismo y lo he aprovechado como he podido".

"La verdad es que me ha salido una pretemporada muy buena, incluso con goles y asistencias. No puedo pedir más. El míster me puso de lateral en algunos entrenamientos y siempre dije que donde me pusiera lo daría todo, mejorando en todo. Durante la temporada ya se verá dónde juego porque es muy larga", indicó sobre la posibilidad de competir por un puesto con su idolatrado Jesús Navas.

El canterano, ahora con el '27', desvela que está a la espera de que salgan algunos de sus compañeros (Gnagnon, Sergi Gómez, Kjaer...) para cambiar de número y tener uno menor al '25'.

Respecto al Granada, dice que guarda "un recuerdo muy bonito" y que el club nazarí estuvo llamando a su agente "todo el verano", para volver a contar con sus servicios de nuevo.

Carlos Fernández, "un pedazo de futbolista"

Finalmente, Pozo se refirió a un Carlos Fernández que sí prefirió marcharse al Granada en busca de minutos: "Creo que muy bien. Carlos es un jugador que lo pelea todo, encaja con la identidad del club, y tiene mucho gol. Se va a compenetrar muy bien con todos los jugadores de ataque, se acopla muy bien a todo. Para mí es un pedazo de futbolista".