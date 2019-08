Ben Yedder: "Fue difícil salir del Sevilla"

El AS Monaco presentó a Lecomte, Ben Yedder, Aguilar, Mendy y Slimani de una tacada. AS Monaco

"Fue difícil salir del Sevilla. Hubo muchas emociones, vivía muchas cosas en España. Pero con el vicepresidente, el señor Petrov, tuvo muchas conversaciones sobre el proyecto. El AS Monaco queire luchar por estar en lo más alto de la clasificación y el AS Monaco fue mi elección. No podemos saber qué hubiese pasado de haberme quedado en España... Había muchos clubes interesados en mí, pero elegí al AS Monaco y estoy contento", ha explicado Wissam Ben Yedder, durante su presentación.

El franco-tunecino siempre ha tenido entre ceja y ceja jugar con Francia, por lo que reconoce que habló con Didier Deschamps antes de decir desntino: "Hablamos, y lo he vuelto a hacer, pero sólo para obtener su opinión, nada más. Él conoce un poco al AS Monaco. Pero fue más, realmente, una elección personal".