Lopetegui: "Aún no hay motivos para azúcar ni leches"

Al margen del cierre del mercado y de los últimos movimientos del Sevilla FC, Julen Lopetegui también se ha referido durante la rueda de prensa de este jueves al rival de mañana viernes en LaLiga, un Granada del que no se fía. "Para conseguir las victorias hay que hacer las cosas muy bien. El Granada tiene muy claro como quiere jugar y defender, nos van a obligar a hacer un gran partido. Espero un equipo y un partido complicado, difícil, es un conjunto con recursos, con buenos jugadores y un bloque consolidado. Hicieron cuatro goles en Villarreal haciendo muy buen partido, tenemos que estar preparado para una exigencia alta", comentó Lopetegui.

Junto a ello, también se ha referido a los halagos recibidos durante la semana debido al debut protagónico de los suyos en el campeonato doméstico: "Ha sido el primer partido de liga, queda todo, no es ninguna situación definitiva el 22 de agosto. Prefiero que me den azúcar a que me den leches, pero forma parte de la profesión, no hay motivos aún para azúcar ni leches. Quedan 37 jornadas, hay que focalizar la energía en el trabajo diario y en el partido ante el Granada". De ahí que no mire la clasificación: "Es absurdo ser líder en la jornada 2. La clasificación hay que mirarla al final".

El partido ante el Granada, también, podría ser el del retorno de Banega, una vez que haya cumplido la sanción que arrastra desde la temporada pasada. Pese a ello, el técnico del Sevilla FC prefirió no dar pistas: "Está en disposición de ser elegido, como el resto de sus compañeros. Ya veremos a cuál elegimos, todos nos pueden ayudar. Deben estar dispuestos a la máxima exigencia".

Por último, Lopetegui quiso dar su opinión sobre un tema que está generando mucha controversia esta semana tras las expulsiones de Modric y Jorge Molina en la primera jornada de LaLiga. "Es un tema interesante y complejo, el espíritu de la norma es proteger al jugador, yo lo defiendo, pero esto es fútbol, y hay muchas situaciones del juego. Ese supuesto pisotón se hace sin ninguna intención, es una linea delgada con la que hay que tener cuidado. Hay que tener en cuenta la intencionalidad, el fútbol es una disputa con el balón. Hay que intentar no pasar la línea roja que está dilimitada. Hay que matizar esta regla hacia algo más justo", finalizó.