Roque Mesa, molesto con el Sevilla: "No me gustó como me trataron"

El ya exsevillista Roque Mesa busca una segunda oportunidad en el Leganés, donde jugará cedido esta temporada por los de Nervión después de que no haya podido asentarse con el Sevilla FC y tanto Monchi como Lopetegui hayan prescindido de él para el nuevo proyecto blanquirrojo para la 19/20.

Una situación que no ha gustado del todo al canario, que ha visto como este verano ha sido considerado un descarte por el técnico vasco y, por tanto, tratado como tal, entrenándose al margen del grupo junto a otros de los sacrificados. Y eso, pues ha despertado cierto malestar en el futbolista, como él mismo ha indicado en los micrófonos de Onda Cero: "No me gustó como me trataron. Somos personas y futbolistas, independientemente de que te quieran o no te quieran. Cuando uno está en un equipo, lo da todo y se le trata como se le ha tratado... Cuando vuelvo de vacaciones en Sevilla se me comunica que no cuentan conmigo, a través de mi representante, nadie me lo dijo a la cara. Hay formas y formas".

Al margen de su malestar por ello, Roque Mesa ya piensa en clave pepinera y, como tal, se pone a disposición de Pellegrino. "Estoy listo para que el míster cuente conmigo, es verdad que estos días ha ensayado conmigo en el once, veremos qué pasa. La semana pasado también fue igual y no hubo suerte. Estoy dispuesto para jugar y competir que viene todo un Atlético", apostilló el centrocampista, quien reconoce que "ha sido una pretemporada mala".

Por ello, agradece también toda la confianza que le ha dado el Leganés, algo que resultó clave para que acabara decidiéndose a firmar con ellos: "No me esperaba que viniesen del Leganés a Sevilla a hablar conmigo y me convencieron; creo que he acertado al fichar por el Leganés". Cabe recordar que el conjunto pepinero se ha hecho con la cesión del futbolista hasta final de temporada, haciéndose cargo de un 80% de su ficha.

Al margen de ello, el futbolista canario también quiso mandar un mensaje de apoyo a sus vecinos de Gran Canaria, isla que está sufriendo un grave incendio: "Me da mucha pena ver lo que está pasando en mi tierra, en Gran Canaria...vamos a intentar echar una mano a la gente que ha perdido propiedades, ganadería...".

Por último, Roque habló sobre las entradas por detrás que esta pasado fin de semana le costó la roja a Jorge Molina y a Modric. Roque Mesa lo tiene claro. "Los pisotones deberían interpretarse, hay pisotones que son sin querer, inevitables", concluyó el canario.