El técnico del Rennes: "Gnagnon no está aquí, por ahora, pero sería interesante"

Mientras se avanza en la de Guilherme Arana y siguen ofreciendo resistencia tanto Sergi Gómez como Simon Kjaer, pese a no ir citados, hay una salida en el Sevilla FC que ya está a punto de caramelo: la de Joris Gnagnon (22).

El central francés comenzó con mal pie su aventura en Nervión, al llegar con sobrepeso, y, pese a su notable encuentro ante todo un Atlético de Madrid, no logró enderezar el rumbo en toda temporada. Y tampoco, además, este verano, pues defraudó en la gira por Estados Unidos, cuando se borró del partido contra el Liverpool FC tras una entrada criminal e injustificada.

Sea como sea, en Eduardo Dato se guardaban ya jugosos informes del zaguero desde la época de Monchi y, por tanto, el de San Fernando confía en que pueda terminar de romper, por lo que se ha estimado como una opción interesante que regrese cedido al Rennes, donde despuntó y pudo alcanzar la internacionalidad en categorías inferiores con Francia.

Cuestionado por Gnagnon pasado el mediodía de este viernes, el entrenador del Rennes, Julien Stéphan, declaró que el refuerzo para ellos podría ser "interesante y beneficioso para todos", pero que aún no tiene constancia de que el central se encuentre ya en el país vecino para firmar. "Si se lleva a cabo, podríamos ahorrar tiempo en términos de adaptación. Conoce el club. Podría ser interesante. Ahora bien, yo soy como Santo Tomás: si no lo veo, no lo creo. No está aquí por el momento pero, si pudiesen traerle, sería bienvenido", ha comentado Stéphan.