Sevilla At. 0-0 Yeclano: Trabajo sin premio

El Sevilla no pudo superar el tramado defensivo que puso el Yeclano.

El Sevilla no pudo superar el tramado defensivo que puso el Yeclano. Sevilla FC

El Sevilla Atlético no pudo superar al recién ascendido Yeclano Deportivo contra el que empató a cero en un encuentro en el que el cuadro murciano planteó una gran tramado defensivo, que no le dio ninguna facilidad al conjunto que eentrena Paco Gallardo y Carlos Marchena, que se va con una sensación agridulce después de gran trabajo realizado que no se materializó en el deseado triunfo.

Arrancó la contienda con mucha igualdad sobre el terreno de juego. El filial sevillista buscó desde el inicio el primer tanto. Amo consiguió introducir el esférico dentro de la portería defendida por Serna pero el gol fue invalidado por fuera de juego.

Pana firmó la segunda llegada con peligro del cuadro franjirrojo. Tras recibir el esférico, después una buena jugada individual de Juanlu, su disparo, centrado, lo atajó sin problemas Serna. Posteriormente, el guardameta del conjunto murciano sí hizo gala de sus reflejos evitando el gol de falta directa de Diego García en el que se empleó a fondo. Pepe Mena, uno de los cuatro capitanes del Sevilla Atlético, buscó sin éxito desequilibrar el duelo al final del primer acto con un disparo que se marchó fuera por poco.

El arranque del segundo parcial siguió la misma línea que la primera mitad. El colegiado anuló un gol de Pepe Mena por posición indebida antes de que un centro envenenado de Pejiño se hubiera estrellado en el larguero visitante.

Con el paso de los minutos, se igualaron nuevamente las fuerza. Paco Gallardo intentó recuperar el mando con la entrada de nuevos activos como los prometedores Lara o Carlos Álvarez.

No hubo suerte, puesto que el guardameta visitante fue quien, con grandes intervenciones, evitó el gol del filial nervionense. Precisamente, Carlos Álvarez, Lara y, de nuevo, Pejiño vieron como Serna no concedió ningún error entre palos. En las postrimerías del choque, en la que fue la última jugada, el colegiado, otra vez, anuló una anotación de Pepe Mena, después de un tiro lejano, que llenó de impotencia a los futbolistas sevillistas.

Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Lucho, Amo, Chacartegui, Berrocal, Álex Robles, Juanpe, Diego José (Carlos Álvarez 76'); Miguélez (Pejiño 51'), Mena, Juanlu (Lara 60') y Pana.

Yeclano: Serna, Mario, Carlos Felipe (Luis Castillo 58'), Chino, Héctor Camps, Carlos Selfa, Íñigo Alayeto (Rafa López 83'), Ubay Luzardo, Fenoll, Álex Vaquero e Iker Torre (Javi Muñoz 88').

Árbitro: González Campo (Castellanomanchego) Amonestó a los locales Diego José, Pana, Mena, Chino y Berrocal; y a los visitantes Iker Torre, Carlos Selfa y Ubay.

Goles: No hubo.

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en el estadio Jesús Navas ante 694 espectadores.