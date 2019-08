Dabbur trabaja "duro" para "lograr" su objetivo

No está comenzando Munas Dabbur su andadura como sevillista tal y como imaginó, cuando firmó por los de Nervión el pasado mes de enero de cara a este verano, estando aún Joaquín Caparrós al frente de la dirección deportiva sevillista. Tras rubricarse su fichaje, pasaron muchas cosas en Nervión: la destitución de Pablo Machín, la vuelta de Caparrós al banquillo, el retorno de Monchi... Un Sevilla FC muy diferente que se parece en poco o nada al por el que el delantero israelí firmó meses atrás.

Con Monchi como director deportivo del Sevilla FC, en el Sánchez-Pizjuán se ha iniciado un nuevo proyecto al que el de San Fernando ha depositado en las manos de Julen Lopetegui, y su 4-3-3. Una idea en la que Dabbur, ante los ojos del técnico vasco, no encaja del todo, hasta el punto de haberse caído de la convocatoria en las dos primeras jornadas de LaLiga, con lo que ello supone para un delantero que el pasado curso se proclamó máximo goleador de la liga austriaca.

Por ello, se ha abierto la posibilidad de que el goleador acabe cambiando de aires en este final de mercado, sin haberse enfundado la camiseta blanquirroja en partido oficial, y que, en su lugar, llegue un nuevo '9' que se ajuste más a lo que solicita Lopetegui para darle oxígeno al holandés Luuk de Jong.

Munas Dabbur, mientras tanto, no desespera, y se centra en el objetivo por el que firmó con el Sevilla FC: triunfar en Nervión. Así lo ha hecho ver a través de sus redes sociales, colgando en Instagram un motivador mensaje, acompañado de una fotografía entrenándose como sevillista: "Cuanto más duro trabajas por algo, más grande te vas a sentir cuando lo logres".

Como ya avanzó ESTADIO Deportivo, Monchi se ha planteado la posibilidad de darle salida antes del próximo 2 de septiembre, siempre y cuando llegue una oferta interesante en la que no sólo recupere la inversión realizada en su día por Joaquín Caparrós, quien lo firmó por unos 15 millones de euros.

La intención de la dirección deportiva del Sevilla FC, de hecho, va más allá, siendo su objetivo el intentar hacer negocio con un delantero por el que Monchi busca incluir, como mínimo, un porcentaje de una futura venta o algunos pluses por objetivos que eleven su marcha por encima de lo pagado hace unos meses por el club de Nervión. Es decir, una operación similar a la cerrada semanas atrás con Wöber, quien también firmó por el Sevilla FC en enero.

El delantero, por su parte, como ha tenido oportunidad de conocer ED, no descarta permanecer en el Sevilla FC hasta el próximo mes de enero si el club no acaba firmando a otro nuevo delantero que le haga competencia (no es la intención, si no acaba saliendo Dabbur) y, así, probar fortuna en busca de esa oportunidad que, considera, le llegará conforme los de Nervión vayan sumando competiciones en el calendario.

En este contexto, a los clubes interesados avanzados por este diario (Girondins, Inter y algún equipo más de la Serie A y la Bundesliga), desde Turquía han apuntado también el nombre del Fenerbahçe, club que, como anteriormente hubiera hecho también el Espanyol, se habría interesado por su situación ante la falta de minutos como sevillista.